У російських літаках Superjet 100 виявили конструктивні недоліки

 

Чотирнадцять літаків Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) виконують рейси по Росії з конструкторськими недоліками фюзеляжу.

Про це пише The Moscow Times.

Про недоліки Росавіацію попередив виробник повітряних суден - ПАТ "Яковлев". Авіарегулятор зобов'язав перевізників, які використовують лайнер, провести їх огляд і за необхідності - ремонт, говориться у повідомленні.

"Усі повітряні судна цієї партії були випущені у 2016 році. За даними russianplanes.net, вказані SSJ-100 експлуатують авіаперевізники "Россия" (один борт), "Азимут" (один) та "Ямал" (п'ять). Кілька літаків знаходяться на зберіганні у різних організацій, зокрема в КБ Сухого, в "Ямалі" та ін.", - пише сайт.

На цих лайнерах, за даними "Яковлева", у кількох місцях не закріплені стрінгери, які зв'язують корпус літального апарату. Так, проблеми з кріпленням можуть бути між кабіною пілотів і пасажирськими дверима.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

