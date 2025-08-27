Фінансові новини
27.08.25
11:33
RSS
мапа сайту
У російських літаках Superjet 100 виявили конструктивні недоліки
10:00 27.08.2025 |
Чотирнадцять літаків Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) виконують рейси по Росії з конструкторськими недоліками фюзеляжу.
Про це пише The Moscow Times.
Про недоліки Росавіацію попередив виробник повітряних суден - ПАТ "Яковлев". Авіарегулятор зобов'язав перевізників, які використовують лайнер, провести їх огляд і за необхідності - ремонт, говориться у повідомленні.
"Усі повітряні судна цієї партії були випущені у 2016 році. За даними russianplanes.net, вказані SSJ-100 експлуатують авіаперевізники "Россия" (один борт), "Азимут" (один) та "Ямал" (п'ять). Кілька літаків знаходяться на зберіганні у різних організацій, зокрема в КБ Сухого, в "Ямалі" та ін.", - пише сайт.
На цих лайнерах, за даними "Яковлева", у кількох місцях не закріплені стрінгери, які зв'язують корпус літального апарату. Так, проблеми з кріпленням можуть бути між кабіною пілотів і пасажирськими дверима.
