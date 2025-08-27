Авторизация

Фінляндія повернеться до використання протипіхотних мін у січні 2026 року

 

Сили оборони Фінляндії з січня 2026 року планують повернутися до використання протипіхотних мін, які були зняті з озброєння в 2012 році відповідно до Оттавського договору, повідомив у вівторок портал телерадіокомпанії Yle.

"Починаючи з січня наступного року ми почнемо розробку цілей використання протипіхотних мін на додаток до нашої системи оборони", - сказав інспектор інженерних військ фінської армії полковник Ріку Мікконен.

Минулого року Фінляндія заявила в ООН про вихід з Конвенції, і 10 січня 2026 року завершиться шестимісячний період, після якого заява про вихід набуде чинності.

До приєднання до Конвенції у розпорядженні Фінляндії було близько мільйона простих протипіхотних мін. Зараз ставиться завдання вийти на той самий кількісний рівень, але при цьому це будуть вже більш досконалі міни.

"Так, досліджується можливість придбання на пізнішому етапі більш досконалих мін, які були б дистанційно розподілені або дистанційно могли б управлятися і оснащуватися, наприклад, різними датчиками", - сказав Мікконен.

Якщо раніше Сили оборони виробляли міни самостійно, то в майбутньому їх планується закуповувати у вітчизняного оборонного промислового комплексу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

