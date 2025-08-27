Відповідь на загрозу: Франція готує більше резервістів

Констанс уже майже два роки вивчає право в Сорбонні в Парижі. Що точно не входить до її навчальної програми в університеті, так це марширувати в ногу, розшифровувати радіосигнали та, лежачи на животі на бетоні, націлювати зброю на уявного ворога. Однак на літніх канікулах вона саме цьому навчалася під час базової військової підготовки у військовій частині поблизу Парижа.

"Я вважаю дуже важливим захищати нашу країну. Особливо в ці складні часи", - пояснює Констанс свою участь у початковому курсі для резервістів. Її прізвище та прізвища інших осіб, згаданих у цій історії, залишаються неназваними на прохання французької армії. "На мою думку, в армії найкраще можна навчитися працювати в команді", - додає Констанс.

Більше ніж через два десятиліття після скасування військової повинності у Франції десятки тисяч французів і француженок подають заявки до лав резервістів, сподіваючись таким чином долучитись до служби на захист своєї країни. За останні десять років кількість уже підготовлених до служби резервістів різко зросла - з приблизно 28 000 у 2014 році до понад 46 000 сьогодні. Більше половини з них служать у сухопутних військах, решта майже порівну розподілилась між військово-морським флотом і військово-повітряними силами.

Більше грошей для збройних сил

До 2035 року уряд хоче ще раз подвоїти цю цифру до 105 000 резервістів.Тоді на двох солдатів припадатиме один резервіст, це має також надати молодим людям нові можливості для добровільної служби. Ця мета повністю вписується у плани президента Еммануеля Макрона щодо значного збільшення видатків на збройні сили. У 2027 році вони мають становити 64 мільярди євро, що вдвічі більше, ніж на момент початку його президентства в 2017 році.

Не тільки французька армія, але й армії інших європейських країн збільшують свою чисельність. Причиною цього є зростання занепокоєння з приводу дедалі агресивнішої поведінки Росії та сумніви в тому, що Сполучені Штати під керівництвом президента Дональда Трампа нададуть Європі допомогу в разі надзвичайної ситуації.

"Наша свобода ніколи не була під такою серйозною загрозою, - заявив Макрон минулого місяця в телевізійному зверненні. - Ми маємо посилити наші зусилля щодо резерву. Ми повинні надати нашій молоді нові можливості для служби".

Патрік Шеваллеро, віцеадмірал у відставці, підтримує ініціативу Макрона, але також зазначає, що французький парламент ще не ухвалив загальний бюджет уряду. "Нам потрібно не тільки більше людей, - додає Шеваллеро, який зараз працює у лондонському Royal United Services Institute, аналітичному центрі з питань оборони та безпеки. - Нам потрібно більше фахівців у певних ключових галузях". Серед таких галузей - використання дронів та інформаційних технологій.

Непроста базова підготовка

До підготовки нових резервістів залучений і Версальський 24-й піхотний полк. Він розташований у військовому містечку приблизно за чотири кілометри від знаменитого палацу.

"Дехто з них хочуть познайомитися зі світом збройних сил і з'ясувати, чи хочуть вони служити професійними військовими", - каже лейтенантка Амелі наприкінці останнього тренування. Дехто, за її словами, приходить через бажання випробувати і знайти себе в новому світі або тому, що вже запізно вступати на активну військову службу. Амелі, як і більшість службовців 24-го піхотного полку, сама є резервісткою, у цивільному житті вона працює на митниці. Цього літа Амелі проводить інтенсивний двотижневий базовий військовий вишкіл.

Рекрути, яким вона передає секрети військового мистецтва, абсолютно різного віку - від 17 до 57. Військова підготовка займає практично весь день. Підйом о шостій ранку, відбій часто лише о півночі.

"Вони вчаться безпечно поводитися зі зброєю та її застосовувати, марширувати, користуватися компасом та засобами зв'язку, - пояснює Амелі, перелічуючи лише деякі з вимог цього першого навчального табору. - При цьому ми працюємо з усіма видами бойової техніки, яку використовує полк".

Минулими днями група вранці марширувала, співаючи, потім вчилася поводитися зі зброєю, а пізніше пройшла тренування з бойовою стрільбою в будівлі, схожій на бункер. "Навчання справді вимогливе", - каже студентка юридичного факультету Констанс. Вона знає інших студентів і студенток Сорбонни, які вже пройшли це навчання. "Ми не одного віку, працюємо в різних професіях або вивчаємо різні предмети, але ми вчимося працювати разом", - каже дівчина.

23-річного інженера Габріеля, як і Констанс, спонукало записатися до лав резервістів занепокоєння щодо майбутнього країни. "Як солдат я не буду висловлюватися з політичних або ідеологічних питань, - каже він. - Але на кордоні Європи точиться війна, і для нас це сигнал до дії". Ані він, ані інші резервісти не хочуть відкрито говорити про загрозу з боку Росії.

Травма від теракту в "Батаклані"

Терористичний акт 2015 року в клубі "Батаклан" у Парижі також багато чого змінив для молодого інженера. "Тоді мене наче перемкнуло, - згадує він. - Я усвідомив, що мирні часи, до яких я звик, в яких я виріс, закінчилися. Я подумав: "Проявлю активність і зроблю свій внесок".

З огляду на дедалі більші проблеми з безпекою, в інших країнах Європи також докладають зусиль з метою збільшення чисельності збройних сил. Згідно з доповіддю аналітичного центру Bruegel та Кільського інституту світової економіки, Європі в короткостроковій перспективі потрібно приблизно 300 000 додаткових солдатів, щоб відбити російську агресію без підтримки США.

Більше чоловіків і жінок для збройних сил

Деякі країни вже посилили свою армію. За останні десять років Литва, Швеція та Латвія знову повернулися до військової повинності. Польща планує організовувати військову підготовку для 100 000 цивільних осіб щорічно. Німеччина також докладає більше зусиль для залучення нових рекрутів, але поки що результати є невтішними. Міністр оборони Борис Пісторіус вже застеріг, що військова повинність може бути відновлена, якщо не буде достатньо добровольців.

Натомість у Франції опитування показують велику підтримку нарощування військової потужності. Згідно з опитуванням IPSOS-CESI, проведеним на початку року, 86 відсотків французів підтримують військову службу зі зброєю, а більше половини виступають за обов'язкову військову службу. Згідно з іншим опитуванням, приблизно половина молодих респондентів готова пройти військову службу в разі війни. "Я вважаю, що люди розуміють, що, можливо, їм доведеться захищати те, що для них важливо", - каже аналітик з питань оборони Шеваллеро. "Збільшення резерву може сприяти зміцненню зв'язку між молодим поколінням і збройними силами".

Pанкове шикування для тих, хто проходить вишкіл у 24-му полку

24-й піхотний полк Версаля існує з 17-го століття й сьогодні має справу з величезною кількістю заявок на участь у своїх навчальних програмах. З і100 кандидатів відбирають лише 40. Ті, хто закінчує навчання, в майбутньому проводять до 60 днів або навіть більше на активній службі як резервісти - за помірну оплату: залежно від звання, вони отримують від 40 до 200 євро на руки щодня.

Але не всі доходять до кінця базової підготовки. З 61 учасника останнього навчального курсу 10 вже не беруть у ньому участі. "Деякі відмовилися відразу на початку, бо не мали часу. Інші зрозуміли, що це не для них, як тільки взяли зброю в руки", - каже інструкторка Амелi.

Після успішного завершення базової підготовки група пройде кілька місяців додаткового навчання. Як тільки їх визнають готовими до служби, багато хто з них, ймовірно, візьме участь у загальнонаціональних патрулях операції "Сентинель". Це операція зі забезпечення безпеки, яка була започаткована після терористичних атак 2015 року у Франції і торік забезпечувала безпеку Олімпійських ігор. Ті, хто має особливі кваліфікації, можуть бути також задіяні за кордоном.

Інший учасник, Бертран, після базової підготовки залишиться в резерві. Він підписав контракт на п'ять років. Батько двох дітей, йому трохи за тридцять, і він добре пам'ятає терористичну атаку на Всесвітній торговий центр у 2001 році.

"У Франції також були жахливі теракти", - розповідає чоловік. "Як батько, я вважаю своїм обов'язком захищати свою країну". Він працює муніципальним службовцем у місті поблизу Парижа і відчуває, що вже у своєму цивільному житті служить своїй країні. "Тепер я хочу служити їй і як комбатант", - наголосив він.