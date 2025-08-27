Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США схвалили контракт на $1,85 млрд із Польщею щодо обслуговування F-35

 

США схвалили можливий продаж Польщі послуг з технічного обслуговування та логістичної підтримки винищувачів F-35 на суму 1,85 млрд доларів

Про це повідомляє Defence industry, пише "Європейська правда".

Агентство з питань оборонної безпеки та співробітництва підтвердило, що Конгрес був повідомлений про запропонований продаж.

Запит Польщі включає обладнання та послуги, такі як програма вдосконалення компонентів авіаційних двигунів, запасні частини, модифікації, витратні матеріали, ремонт та підтримка повернення, а також секретне та несекретне програмне забезпечення та документація.

Він також охоплює інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, а також іншу підтримку програми.

"Цей пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної та економічної стабільності в Європі", - заявили у Держдепі США.

Посадовці додали, що програма посилить здатність Польщі підтримувати свій парк F-35 проти поточних та майбутніх загроз.

Компанія General Electric Aerospace, що базується в Огайо, буде головним підрядником програми.

Польща підписала контракт на купівлю у США 32 винищувачів F-35 у 2020 році.

В лютому 2025 року Польща показала, як її пілот вперше здійснив політ на винищувачі F-35.
Ключові теги: США, Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0193  0,06 0,15 41,5813  0,02 0,05
EUR 47,8780  0,03 0,06 48,5000  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,09 0,23 41,3800  0,08 0,19
EUR 48,1800  0,32 0,66 48,2100  0,32 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес