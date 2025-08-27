США схвалили контракт на $1,85 млрд із Польщею щодо обслуговування F-35

США схвалили можливий продаж Польщі послуг з технічного обслуговування та логістичної підтримки винищувачів F-35 на суму 1,85 млрд доларів

Про це повідомляє Defence industry, пише "Європейська правда".

Агентство з питань оборонної безпеки та співробітництва підтвердило, що Конгрес був повідомлений про запропонований продаж.

Запит Польщі включає обладнання та послуги, такі як програма вдосконалення компонентів авіаційних двигунів, запасні частини, модифікації, витратні матеріали, ремонт та підтримка повернення, а також секретне та несекретне програмне забезпечення та документація.

Він також охоплює інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, а також іншу підтримку програми.

"Цей пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної та економічної стабільності в Європі", - заявили у Держдепі США.

Посадовці додали, що програма посилить здатність Польщі підтримувати свій парк F-35 проти поточних та майбутніх загроз.

Компанія General Electric Aerospace, що базується в Огайо, буде головним підрядником програми.

Польща підписала контракт на купівлю у США 32 винищувачів F-35 у 2020 році.

В лютому 2025 року Польща показала, як її пілот вперше здійснив політ на винищувачі F-35.