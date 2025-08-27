Авторизация

Готуються до війни. Німецькі порти попросили 3 млрд євро з оборонного бюджету

 

Найбільші морські порти Німеччини просять мільярдні інвестиції з оборонного бюджету країни. Вони заявляють, що у випадку військової агресії саме порти стануть ключовими для перевезення військ та техніки і водночас - одними з перших цілей противника. Про це йдеться у листі Центрального об'єднання німецьких портових компаній (ZDS) до міністра оборони Бориса Пісторіуса, передає Spiegel.

У документі зазначається, що для підготовки до потенційного воєнного сценарію потрібно близько 3 млрд євро. Кошти планують спрямувати на посилення інфраструктури: важкі вантажні платформи, ківшові стінки, залізничні під'їзди та системи захисту від кіберзагроз і атак.

ZDS наголошує, що інвестиції повинні мати подвійне призначення - слугувати і для цивільних, і для військових потреб. У листі підкреслюється, що морські порти - це логістичні вузли, без яких неможливе розгортання військ Бундесверу та союзників з НАТО.

Загальний обсяг інвестиційної потреби портів у Німеччині організація оцінює у 15 млрд євро. Нині федеральний уряд виділяє на підтримку портів лише 38,3 млн євро на рік. Найважливіші порти Німеччини - Гамбург, Бремергафен, Вільгельмсгафен та Росток. Порт Гамбурга - найбільший морський порт у Німеччині та третій за величиною у Європі.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

