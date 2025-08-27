Фінансові новини
- |
- 27.08.25
- |
- 09:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Австрія посилила охорону керівника МАГАТЕ через загрозу з боку Ірану - ЗМІ
09:09 27.08.2025 |
Влада Австрії отримала дані розвідки про загрозу для гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі з боку осіб, пов'язаних з Іраном, і вже кілька тижнів надає йому посилену цілодобову охорону.
Як передає Укрінформ, про це з посиланням на джерела в уряді Австрії, у столиці якої розташована штаб-квартира МАГАТЕ, пише The Wall Street Journal.
Рішення надати Гроссі посилену цілодобову охорону прийнято австрійською владою наприкінці червня після отримання інформації про високий рівень загрози для нього від «третьої сторони». Відтоді до очільника МАГАТЕ приставили бійців елітного підрозділу МВС Австрії «Кобра».
Співрозмовники видання розповіли, що загроза походить від пов'язаних з Іраном осіб, а її джерело знаходиться безпосередньо в Ісламській республіці. Через це влада Австрії дуже серйозно ставиться до ситуації.
Водночас у МАГАТЕ стримано коментують цю інформацію. «Ми можемо підтвердити, що Австрія надала для посилення охорони Гроссі бійців загону «Кобра», але не можемо підтвердити дані про походження джерела загрози», - сказав WSJ керівник пресслужби МАГАТЕ Фредрік Даль.
Нагадаємо, у ході 12-денної війни Ізраїль та США завдали руйнівних ударів по ядерних об'єктах Ірану. МАГАТЕ утрималося від засудження цих атак, що викликало в Тегерані шквал критики на адресу агентства й особисто Гроссі.
Іран також вирішив заборонити гендиректору МАГАТЕ доступ до своїх ядерних об'єктів та прибрати звідти камери спостереження. В Ісламській республіці стверджували, нібито таким чином Ізраїль отримав конфіденційні дані про ці об'єкти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
|У президента Польщі заперечили, що його вето позбавляє Україну Starlink
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Чеські волонтери передали в Україну Black Hawk, на який збирали гроші
|США схвалили контракт на $1,85 млрд із Польщею щодо обслуговування F-35
|Готуються до війни. Німецькі порти попросили 3 млрд євро з оборонного бюджету
|Австрія посилила охорону керівника МАГАТЕ через загрозу з боку Ірану - ЗМІ
|Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року
|Віткофф цього тижня зустрінеться в Нью-Йорку з представниками України
Бізнес
|Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell