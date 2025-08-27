Австрія посилила охорону керівника МАГАТЕ через загрозу з боку Ірану - ЗМІ

Влада Австрії отримала дані розвідки про загрозу для гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі з боку осіб, пов'язаних з Іраном, і вже кілька тижнів надає йому посилену цілодобову охорону.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на джерела в уряді Австрії, у столиці якої розташована штаб-квартира МАГАТЕ, пише The Wall Street Journal.

Рішення надати Гроссі посилену цілодобову охорону прийнято австрійською владою наприкінці червня після отримання інформації про високий рівень загрози для нього від «третьої сторони». Відтоді до очільника МАГАТЕ приставили бійців елітного підрозділу МВС Австрії «Кобра».

Співрозмовники видання розповіли, що загроза походить від пов'язаних з Іраном осіб, а її джерело знаходиться безпосередньо в Ісламській республіці. Через це влада Австрії дуже серйозно ставиться до ситуації.

Водночас у МАГАТЕ стримано коментують цю інформацію. «Ми можемо підтвердити, що Австрія надала для посилення охорони Гроссі бійців загону «Кобра», але не можемо підтвердити дані про походження джерела загрози», - сказав WSJ керівник пресслужби МАГАТЕ Фредрік Даль.

Нагадаємо, у ході 12-денної війни Ізраїль та США завдали руйнівних ударів по ядерних об'єктах Ірану. МАГАТЕ утрималося від засудження цих атак, що викликало в Тегерані шквал критики на адресу агентства й особисто Гроссі.

Іран також вирішив заборонити гендиректору МАГАТЕ доступ до своїх ядерних об'єктів та прибрати звідти камери спостереження. В Ісламській республіці стверджували, нібито таким чином Ізраїль отримав конфіденційні дані про ці об'єкти.