Переговори Ірану з європейцями щодо санкцій завершились безрезультатно

Представники Британії, Франції та Німеччини, які погрожують поновити санкції ООН проти Ірану через його ядерну програму, не змогли домовитися з іранськими колегами про те, як уникнути цих заходів за кілька днів до крайнього терміну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Анонсовані раніше переговори у Женеві між трьома європейськими державами та Іраном щодо ядерної програми та санкцій, за словами дипломатичного джерела АР, "закінчилися без остаточного результату".

Джерело розповіло, що сторони продовжать шукати рішення до кінця серпня - тоді спливає термін, який європейці встановили для Ірану, аби він взяв зобовʼязання щодо своєї ядерної програми.

У протилежному випадку вони пригрозили застосувати "снепбек" - механізм повернення санкцій ООН проти Ірану, які були зняті після укладання іранської ядерної угоди 2015 року.

Іран давно наполягає, що його програма є мирною, хоча він залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка збагачує уран на такому високому рівні (60%).

Європейські держави з роками дедалі більше скептично ставляться до Тегерана через безрезультатні переговори щодо його ядерної програми.