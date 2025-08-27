Авторизация

Єгипет стягує війська до кордону з Сектором Гази

 

Влада Єгипту розпорядилася відрядити додаткові війська й техніку на північ Синайського півострова, а саме до кордону Єгипту з Сектором Гази. Згідно з поширеними у вівторок, 26 серпня, повідомленням арабських та ізраїльських ЗМІ, в зазначений район мають відбути близько 40 тисяч військовослужбовців, а також додаткова бронетехніка та системи ППО.

Як дізналося видання Middle East Eye, збройні сили Єгипту приведено в стан найвищої бойової готовності - значно вищої, ніж це було за останні роки. За словами неназваного співрозмовника видання, рівень бойової готовності було посилено після прямої вказівки президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі.

Згідно з повідомленнями, військово-політичне керівництво Єгипту побоюється, що подальше проведення наступальної операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на місто Газа, а також масове переміщення цивільного населення в Секторі Гази можуть призвести до спроб незаконного прориву кордону з Єгиптом. Останнє, своєю чергою, може спричинити гуманітарну та політичну кризу з безпековими загрозами, побоюються в Каїрі, зазначає агенція новин KNA.

Ізраїль оголошував евакуацію для окремих районів Гази, Каїр говорить про "червоні лінії"

За наявними даними, на території Гази наразі проживає до пів мільйона мирних жителів. Для деяких районів міста Ізраїль оголосив заклики до евакуації цивільного населення. Тим часом представники церков і духівництва у Єрусалимі та місцеві християни в Газі у вівторок повідомили про значну військову мобілізацію та посилення ізраїльських атак на місто.

А новинний портал Al-Arabi Al Jadeed, посилаючись на неназвані високопоставлені єгипетські джерела, повідомив, що посилення військової присутності єгипетських сил уздовж дванадцятикілометрового кордону з Сектором Гази є також сигналом Ізраїлю про те, що Єгипет відкидає будь-які спроби насильницького виселення палестинців до інших країн.

У розмові з американським телеканалом CNN міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті назвав масове виселення палестинців із Сектора Гази "червоною лінією", нагадує KNA.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Єгипет
 

