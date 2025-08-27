Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Масштабну пожежу на Новошахтинському НПЗ у Росії нарешті загасили: він палав 5 днів

 

Пожежа на одному з найбільших на півдні Росії Новошахтинському НПЗ у Ростовській області, яка розпочалася після атаки українських дронів в ніч на 21 серпня, тривала понад п‘ять діб.

Лише вранці у вівторок вогонь вдалося загасити, повідомив в.о. Губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь у Telegram.

"Отримав доповідь: о 05:45 пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів ліквідовано", - написав він.

Як повідомлялося, для гасіння пожежі задіяли пожежні літаки, два пожежних потяги та понад 400 співробітників російського МНС із чотирьох регіонів, у тому числі з Калмикії та Московської областей. При цьому воду для гасіння пожежі забрали з мереж сусідніх населених пунктів, тому вони кілька днів залишалися без водопостачання.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" у Ростовській області РФ, підтверджували у Генштабі ЗСУ.

Новошахтинський НПЗ переробляє 5,6 млн тонн нафти на рік (1,7% загальних потужностей РФ) і вже п'ятий раз потрапляє під удар від початку повномасштабної війни.

Від початку серпня це вже дев'ятий російський нафтопереробний завод, по якому завдали удару українські БПЛА, сім з них зазнали серйозних пошкоджень:

* 2 серпня під удар потрапили Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

* 7 серпня - Афіпський НПЗ (Краснодарський край);

* 10 серпня - "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

* 13 серпня - НПЗ у Слав'янську-на-Кубані;

* 14, 15 та 19 серпня - НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка"у Волгограді;

* 15 серпня - Сизранський нафтопереробний заводу Самарській області РФ;

* 21 серпня - Новошахтинський НПЗ у Ростовській області;

* 24 серпня - Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

За підрахунками Reuters, через атаки БПЛА на НПЗ у серпні РФ втратила щонайменше 17% потужностей з переробки нафти.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів по російських НПЗ в окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

Бізнес