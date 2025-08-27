Фінансові новини
Удари дронів по НПЗ змусили РФ продавати більше нафти
23:20 26.08.2025 |
Росія переглянула свій план експорту нафти із західних портів у серпні, піднявши його після українських атак дронами, які вивели з ладу кілька нафтопереробних заводів і вивільнили більше сировини для експорту.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Утім, планування експорту залишається невизначеним через нові удари та змінні терміни ремонту, тож можливі затримки та нові коригування обсягів.
"Атаки тривають, а терміни відновлення змінюються щодня. Незрозуміло, скільки нафти Росія зможе відвантажити цього або наступного місяця", - сказав один зі співрозмовників.
Російські продавці нафти ще не отримали фінальні плани завантаження на вересень, хоча зазвичай вони мають їх за тиждень до початку місяця.
Зриви в роботі НПЗ відбуваються на тлі спроб Москви збільшити доходи, незважаючи на західні санкції та тиск США на ключових покупців з метою скорочення імпорту російської нафти.
За оцінками, відвантаження з портів Приморськ, Новоросійськ і Усть-Луга можуть становити близько 2 млн барелів на добу, що вище від початкового плану в 1,8 млн барелів.
Коригування стало наслідком атак на 10 російських НПЗ у серпні, які зупинили підприємства із сукупною часткою щонайменше 17% національної переробної потужності, або 1,1 млн барелів на добу, за підрахунками Reuters.
