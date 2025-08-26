Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єр Бельгії проти вилучення заморожених у ЄС активів Росії: Це як гуска, яка несе золоті яйця

 

Державні активи Росії, заморожені з початку війни в Україні, мають поки що залишатися в сховищі цінних паперів Euroclear у Бельгії, оскільки їхнє вилучення на користь України викличе юридичні проблеми.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що країни G7 заморозили близько 300 мільярдів доларів російських суверенних активів з моменту вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Європейський Союз оцінює, що 210 мільярдів євро (246 мільярдів доларів) з цієї суми зберігаються в ЄС, переважно у формі державних облігацій у сховищі Euroclear.

«Значна частина цих коштів знерухомлена в Брюсселі в Euroclear. Я знаю, що є уряди, які намагаються вилучити ці гроші. Але я хотів би попередити, що це не так просто з юридичної точки зору», - сказав бельгійський прем'єр-міністр під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.

Де Вевер сказав, що активи включають кошти російського центрального банку, які мають юридичний імунітет, а це означає, що будь-які політичні рішення щодо їх вилучення можуть мати серйозні наслідки.

«Інші країни також виведуть свої державні кошти. Це матиме системні наслідки, а також дуже небезпечно з юридичної точки зору. Я вважаю, що ми повинні тримати ці державні кошти заблокованими», - сказав він.

Глава уряду Бельгії сказав, що використання доходів від цих фондів для допомоги Україні є прийнятним, але застеріг від використання основної суми.

«Це як гуска, яка несе золоті яйця. Ми повинні залишити цю гуску собі. І зрештою, коли ми говоримо про мирний договір, тоді гуску можна буде покласти на стіл... до цього моменту я вважаю мудрим зберегти ситуацію такою, якою вона є сьогодні», - додав Де Вебер.
Ключові теги: Бельгія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

