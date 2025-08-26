Фінансові новини
26.08.25
- 23:11
- RSS
- мапа сайту
Прем'єр Бельгії проти вилучення заморожених у ЄС активів Росії: Це як гуска, яка несе золоті яйця
22:49 26.08.2025 |
Державні активи Росії, заморожені з початку війни в Україні, мають поки що залишатися в сховищі цінних паперів Euroclear у Бельгії, оскільки їхнє вилучення на користь України викличе юридичні проблеми.
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Зазначається, що країни G7 заморозили близько 300 мільярдів доларів російських суверенних активів з моменту вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Європейський Союз оцінює, що 210 мільярдів євро (246 мільярдів доларів) з цієї суми зберігаються в ЄС, переважно у формі державних облігацій у сховищі Euroclear.
«Значна частина цих коштів знерухомлена в Брюсселі в Euroclear. Я знаю, що є уряди, які намагаються вилучити ці гроші. Але я хотів би попередити, що це не так просто з юридичної точки зору», - сказав бельгійський прем'єр-міністр під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.
Де Вевер сказав, що активи включають кошти російського центрального банку, які мають юридичний імунітет, а це означає, що будь-які політичні рішення щодо їх вилучення можуть мати серйозні наслідки.
«Інші країни також виведуть свої державні кошти. Це матиме системні наслідки, а також дуже небезпечно з юридичної точки зору. Я вважаю, що ми повинні тримати ці державні кошти заблокованими», - сказав він.
Глава уряду Бельгії сказав, що використання доходів від цих фондів для допомоги Україні є прийнятним, але застеріг від використання основної суми.
«Це як гуска, яка несе золоті яйця. Ми повинні залишити цю гуску собі. І зрештою, коли ми говоримо про мирний договір, тоді гуску можна буде покласти на стіл... до цього моменту я вважаю мудрим зберегти ситуацію такою, якою вона є сьогодні», - додав Де Вебер.
ТЕГИ
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
|У президента Польщі заперечили, що його вето позбавляє Україну Starlink
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
