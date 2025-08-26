Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Борг США негативно відреагував на «полювання» Трампа у ФРС

 

Довгострокові державні облігації США подешевшали на тлі занепокоєння інвесторів, що спроба Дональда Трампа звільнити члена Ради керівників Федеральної резервної системи може підірвати довіру до найважливішого центробанку світу.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Розпродаж розширив розрив між довгими та короткими ставками майже до найвищого рівня за три роки.

Інвестори роблять ставку, що зростання політичного тиску призведе до зниження ставок у короткостроковій перспективі, але до вищих ставок у майбутньому, оскільки ФРС доведеться боротися з інфляцією.

У понеділок ввечері Трамп оголосив про звільнення Лізи Кук, члена Ради керівників ФРС, "із негайним набранням чинності", посилаючись на нібито іпотечне шахрайство. Це дозволило б президенту призначити нового кандидата, більш відкритого до зниження ставок.

У вівторок долар США послабшав, а дохідність дворічних казначейських облігацій знизилася на 0,02 п.п. до 3,71%, оскільки інвестори очікують на тиск у бік зниження базової ставки.

Натомість дохідність 30-річних облігацій зростала до +0,06 в.п., а різниця з дворічними перевищила 1,2 в.п. - близько до пікового рівня, зафіксованого у квітні після оголошення Трампом тарифів на імпорт.

Пізніше дохідність 30-річних паперів трохи відкотилася, зупинившись на рівні +0,03 в.п. (4,92%).

За останні місяці інвестори дедалі більше непокояться через критику Трампом голови ФРС Джерома Пауелла, його тимчасове призначення Стівена Мірана до комітету з монетарної політики та інші дії, зокрема звільнення керівника статистичної служби.

Незалежність центробанків і надійна статистика були фундаментом розвинених ринків упродовж десятиліть. Американські казначейські облігації слугують базовим орієнтиром для трильйонів доларів фінансових активів.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

