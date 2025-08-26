Фінансові новини
- 26.08.25
- 19:21
RSS
мапа сайту
У ЄС розкритикували погрози Трампа щодо цифрових податків і тарифів
15:57 26.08.2025 |
Європейський Союз різко відреагував на заяви про несправедливість його цифрових регуляторних норм, на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп погрожував ввести мита для країн, які оподатковують цифрові послуги.
Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
Ввечері 25 серпня Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що буде "протистояти країнам, які нападають на неймовірні американські технологічні компанії".
"Цифрові податки, законодавство про цифрові послуги та регулювання цифрових ринків - усе це спрямоване на шкоду або дискримінацію американських технологій. Водночас вони, що обурює, повністю ігнорують найбільші технологічні компанії Китаю. Це має припинитися - і припинитися НЕГАЙНО!", - наголосив американський президент.
Він зазначив, що цією заявою "попереджає всі країни", які запровадили цифрові податки, закони, правила чи регуляції: якщо ці "дискримінаційні заходи" не будуть скасовані - він накладе "суттєві додаткові тарифи на експорт цієї країни до США та введу експортні обмеження на високозахищені технології та мікрочипи".
Наступного дня речниця Європейської комісії Паула Пінью розкритикувала таку заяву американського президента.
"Європейський Союз та його держави-члени мають суверенне право регулювати економічну діяльність на своїй території відповідно до наших демократичних цінностей", - акцентувала вона.
Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа дала вказівку американським дипломатам у Європі розпочати лобістську кампанію проти Акта про цифрові послуги, щоб домогтися його зміни або скасування.
У липні Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.
