Індія лише трохи скоротить закупівлі російської нафти через мита США, - Bloomberg
12:45 26.08.2025 |
Нафтопереробні заводи Індії, які входять до числа найбільших покупців російської нафти, планують скоротити закупівлі найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає агентство, це часткова поступка Вашингтону на тлі тиску і майбутнього підвищення тарифів США. Водночас Індія сигналізує, що не має наміру розривати зв'язки з Москвою.
За даними джерел, державні та приватні переробники, включно з Reliance Industries, закуповуватимуть від 1,4 до 1,6 млн барелів на добу з жовтня. Для порівняння, у першій половині року середній обсяг становив 1,8 млн барелів на добу.
Тиск США і тарифи
Адміністрація Дональда Трампа прагне скоротити торговельний дефіцит з Індією і посилила тиск на енергетичні зв'язки країни з Росією. Подвоєння американських тарифів до 50% набуває чинності 27 серпня.
Джерела зазначають, що обсяги закупівель можуть змінитися, якщо Індія досягне торговельної угоди зі США. Це також залежить від того, чи послабить Вашингтон тиск на Індію за фінансування війни Росії проти України.
Міністерство нафти Індії, Reliance, Nayara Energy, а також державні компанії Indian Oil, Bharat Petroleum і Hindustan Petroleum не відповіли на запити про коментарі.
З кінця минулого місяця Дональд Трамп відкрито критикує Індію за зростання закупівель російської нафти. До 2022 року вони були мінімальними, а зараз країна закуповує 37% всього експорту нафти Москви, за даними Kasatkin Consulting.
Представники американської адміністрації також посилили публічну критику на адресу індійських нафтових компаній. Влада США націлилася на найбільших енергетичних гравців країни.
Міністерство внутрішньої безпеки США в понеділок випустило проєкт повідомлення про подвоєння тарифів на індійський імпорт до 50%.Нові правила набувають чинності 27 серпня.
