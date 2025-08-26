Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія лише трохи скоротить закупівлі російської нафти через мита США, - Bloomberg

 

Нафтопереробні заводи Індії, які входять до числа найбільших покупців російської нафти, планують скоротити закупівлі найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, це часткова поступка Вашингтону на тлі тиску і майбутнього підвищення тарифів США. Водночас Індія сигналізує, що не має наміру розривати зв'язки з Москвою.

За даними джерел, державні та приватні переробники, включно з Reliance Industries, закуповуватимуть від 1,4 до 1,6 млн барелів на добу з жовтня. Для порівняння, у першій половині року середній обсяг становив 1,8 млн барелів на добу.

Тиск США і тарифи

Індія лише трохи скоротить закупівлі російської нафти через мита США, - Bloomberg

 

Адміністрація Дональда Трампа прагне скоротити торговельний дефіцит з Індією і посилила тиск на енергетичні зв'язки країни з Росією. Подвоєння американських тарифів до 50% набуває чинності 27 серпня.

Джерела зазначають, що обсяги закупівель можуть змінитися, якщо Індія досягне торговельної угоди зі США. Це також залежить від того, чи послабить Вашингтон тиск на Індію за фінансування війни Росії проти України.

Міністерство нафти Індії, Reliance, Nayara Energy, а також державні компанії Indian Oil, Bharat Petroleum і Hindustan Petroleum не відповіли на запити про коментарі.

З кінця минулого місяця Дональд Трамп відкрито критикує Індію за зростання закупівель російської нафти. До 2022 року вони були мінімальними, а зараз країна закуповує 37% всього експорту нафти Москви, за даними Kasatkin Consulting.

Представники американської адміністрації також посилили публічну критику на адресу індійських нафтових компаній. Влада США націлилася на найбільших енергетичних гравців країни.

Міністерство внутрішньої безпеки США в понеділок випустило проєкт повідомлення про подвоєння тарифів на індійський імпорт до 50%.Нові правила набувають чинності 27 серпня.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес