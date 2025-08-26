Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін оголосив про плани разом із Росією змінити міжнародний порядок

 

Китай і Росія мають спільно захищати свої інтереси в галузі безпеки і розвитку з метою побудувати більш "справедливий" міжнародний порядок.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін спікеру російського парламенту, який перебуває з візитом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В'ячеслав Володін, голова Державної Думи РФ, прибув до Китаю перед візитом Путіна до Китаю цими вихідними, де він зустрінеться з десятками світових лідерів країн "Глобального півдня", включно з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, на форумі з безпеки.

Росія і Китай повинні "об'єднати" країни "Глобального півдня", сказав Сі Володіну, ключовому союзнику Путіна всередині країни.

Парад у Пекіні та військове співробітництво

Путін також стане головним іноземним гостем на військовому параді в Пекіні, присвяченому капітуляції Японії і закінченню Другої світової війни. Парад стане масштабною демонстрацією модернізованих збройних сил Китаю.

Китайська влада розгорнула кампанію, нагадуючи, що Китай і колишній Радянський Союз зіграли ключову роль як в азіатському, так і в європейському театрах військових дій під час Другої світової війни.

Тиск США і нові санкції

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести "масштабні" санкції проти Росії протягом двох тижнів, якщо не буде досягнуто прогресу в припиненні війни проти України.

На початку серпня Трамп провів саміт із Володимиром Путіним на Алясці, але не зміг домогтися його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський лідер також заявив, що Китай має надати США рідкісноземельні магніти, інакше Вашингтон запровадить тарифи в розмірі 200% або "щось на кшталт цього".

Слаборозвинені країни "Глобального півдня"

Нагадаємо, країни "Глобального півдня" об'єднані в аморфну групу БРІКС. Рівень життя в країнах БРІКС не можна порівняти з країнами "Великої сімки", де люди багатші в кілька разів. Наприклад, ВВП на душу населення у США становить 70 тисяч доларів, у Китаї - 12 тисяч.

При цьому ВВП України та її союзників сумарно в 21 раз перевищує показники Росії та її друзів.

Китай і Росія є диктатурами, в яких ніколи в історії не було вільних виборів. Згідно з V-Dem Democracy Index 2023, Китай - третя найменш електоральна демократія у світі та друга найгірша в Азії.

На 2025 рік Китай посідає 178-ме місце зі 180 за свободою преси, Freedom of the Press Index називає країну "найбільшою в'язницею для журналістів у світі".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес