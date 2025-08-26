Посилки з України в США подорожчали через мита Трампа

Найбільші поштові оператори України - Укрпошта й Нова пошта - підвищили вартість доставлення посилок у США через мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

З 29 серпня 2025 року указом президента США скасовується пільговий безмитний поріг у розмірі $800 (так званий "de minimis"). Тепер практично всі комерційні відправлення до США підлягають сплаті мита (виняток лише для документів і подарунків до $100).

Відповідно до нових правил, усі міжнародні відправлення, що імпортуються до США, підлягатимуть нарахуванню митних платежів і податків, незалежно від їхньої вартості. Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%.

Більшість європейських операторів через складнощі з новими митними процедурами припинили доставлення або дозволяють лише документи чи подарунки.

Українські компанії продовжать доставляти посилки, але будуть зміни.

Укрпошта залучила до процесу опрацювання митних платежів кваліфікованих агентів. Щоб компенсувати вартість їхніх послуг, тарифи на доставлення у США зростуть у середньому на $1,5-3 залежно від категорії й ваги відправлення.

"На цьому негативні новини закінчуються і починаються позитивні", - написав голова правління Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook.

Україна, за його словами, матиме конкурентну перевагу, бо європейські постачальники тимчасово не можуть відправляти товари поштою, а українське мито найнижче в Європі (для країн Євросоюзу діє ставка 15%, Молдови - 25%, Швейцарії - 39%).

Укрпошта не вводить додаткових брокерських зборів.

"Досягнута угода дає конкурентні переваги українським підприємцям. Але вона працюватиме лише, якщо всі дотримуватимуться правил. Тому просимо не грати в "лотерею" і не вказувати у своїх комерційних відправленнях, що це "подарунки", бо зараз контроль у США буде посилено. Укрпошта [...] посилить контроль у прикордонних відділеннях, щоб уникнути звинувачень у реекспорті товарів із країн з вищою митною ставкою", - написав Смілянський.

Що стосується Нової пошти, то з 26 серпня до вартості доставлення додається 10% від вартості посилки (якщо платить відправник) або 10% від вартості посилки плюс $25 за митно-брокерські послуги (якщо платить отримувач).

Через різні ставки мита для різних країн, необхідно коректно зазначати країну походження товарів.

Митні органи США посилюють контроль за всіма імпортованими товарами й будуть перевіряти правильність опису товарів і країни походження, відповідність заявленої мети експорту, точність зазначеної ринкової вартості товарів.

У разі виявлення неточностей чи невідповідностей товари можуть затримати й нарахувати додаткові платежі.