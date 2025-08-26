Фінансові новини
Reuters: США пропонували РФ енергетичні угоди як стимул для миру в Україні
11:59 26.08.2025 |
У ході переговорів, що відбулися цього місяця з метою досягнення миру в Україні, представники урядів США та Росії обговорили кілька енергетичних угод - а після саміту на Алясці Білий дім хотів оголосити про велику інвестиційну угоду.
Про це стало відомо агентству Reuters від п'яти обізнаних джерел, повідомляє "Європейська правда".
За їхніми словами, ці угоди були запропоновані як стимули, щоб спонукати Кремль погодитися на мир в Україні, а Вашингтон - пом'якшити санкції проти Росії.
Три джерела повідомили, що посадовці обговорили можливість повернення Exxon Mobil до російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1".
Чотири джерела також повідомили, що було порушено питання про можливість закупівлі Росією американського обладнання для своїх проєктів з виробництва скрапленого природного газу, зокрема "Арктик ЗПГ-2", який перебуває під західними санкціями.
Ще одна ідея полягала в тому, щоб США придбали у Росії атомні криголами.
Відповідні переговори відбулися під час візиту американського посланника Стіва Віткоффа до Москви на початку цього місяця, коли він зустрівся з лідером Росії Владіміром Путіним і його інвестиційним посланником Кирилом Дмитрієвим, повідомили три джерела.
Ці угоди також коротко обговорювалися на саміті на Алясці 15 серпня, повідомило одне джерело.
"Білий дім дуже хотів вийти з заголовками після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду. Так Трамп відчуває, що він чогось досяг", - сказало одне з джерел.
У той же день, коли відбувся саміт на Алясці, Путін підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, включаючи Exxon Mobil, повернути частки в проєкті "Сахалін-1". Це залежить від того, чи вживуть іноземні акціонери заходів для підтримки скасування західних санкцій проти Росії.
Exxon вийшла з російського бізнесу в 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зазнавши збитків у розмірі 4,6 млрд доларів. Її 30-відсоткова частка в проєкті "Сахалін-1" на Далекому Сході Росії була конфіскована РФ того ж року.
США ввели кілька хвиль санкцій проти російського проєкту "Арктик ЗПГ-2", починаючи з 2022 року, і відрізали доступ до суден льодового класу, які необхідні для роботи в цьому регіоні протягом більшої частини року.
Одне з джерел повідомило, що Вашингтон прагне спонукати Росію купувати американські технології, а не китайські, в рамках ширшої стратегії з метою віддалення Китаю та послаблення відносин між Пекіном і Москвою.
