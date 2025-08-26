Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент США підписав указ про відповідальність за наругу над державним прапором
10:43 26.08.2025 |
Дональд Трамп видав указ, яким зобов'язує федеральні органи влади США переслідувати осіб, причетних до наруги над американським прапором.
Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому на сайті Білого дому, передає Укрінформ.
У документі наголошується, що прапор - «найсвятіший та найдорожчий символ Сполучених Штатів Америки, а також американської свободи, ідентичності та сили», а наруга над ним «є особливо образливою та провокативною».
Трамп підкреслив, що спалення прапора може «провокувати насильство та заворушення» - і це використовується іноземними групами для залякування громадян США.
За наругу над символом країни порушники мають бути притягнуті до максимально можливої відповідальності, наголосив американський лідер.
Для іноземців, які причетні до цього, передбачено можливість скасування віз, дозволів на проживання, натуралізації та інші міграційні наслідки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
ТОП-НОВИНИ
|У президента Польщі заперечили, що його вето позбавляє Україну Starlink
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У ЄС нагадали, що відкриття кластерів для України потребує одноголосного рішення
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
|Reuters: Південна Корея погодила, в які галузі США спрямує $350 млрд інвестицій
|Найбільша у світі діамантова біржа в Індії простоює через мита Трампа
|Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні, - глава МЗС
|Україна та Британія домовилися про співпрацю у виробництві дронів
Бізнес
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі