Президент США підписав указ про відповідальність за наругу над державним прапором

Дональд Трамп видав указ, яким зобов'язує федеральні органи влади США переслідувати осіб, причетних до наруги над американським прапором.

Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

У документі наголошується, що прапор - «найсвятіший та найдорожчий символ Сполучених Штатів Америки, а також американської свободи, ідентичності та сили», а наруга над ним «є особливо образливою та провокативною».

Трамп підкреслив, що спалення прапора може «провокувати насильство та заворушення» - і це використовується іноземними групами для залякування громадян США.

За наругу над символом країни порушники мають бути притягнуті до максимально можливої відповідальності, наголосив американський лідер.

Для іноземців, які причетні до цього, передбачено можливість скасування віз, дозволів на проживання, натуралізації та інші міграційні наслідки.