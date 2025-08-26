Фінансові новини
Reuters: українські атаки порушили близько 17% нафтопереробних потужностей Росії
09:48 26.08.2025 |
Українські атаки на 10 нафтопереробних заводів порушили щонайменше 17% потужностей російських нафтопереробних заводів, або 1,1 мільйона барелів на день, пише агенція Reuters з посиланням на власні підрахунки.
За даними агентства, атаки порушили переробку та експорт нафти Москвою, створили дефіцит бензину в деяких частинах Росії та стали відповіддю на просування Москви на передовій та її удари по газових та енергетичних об'єктах України.
Аналітики стверджують, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах та спростувати ідею про те, що Україна вже програла війну після зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці цього місяця.
Удари по нафтопереробних заводах відбуваються на тлі піку сезонного попиту Росії на бензин з боку туристів та фермерів. Росія посилила заборонуна експорт бензину в липні, щоб впоратися зі зростанням внутрішнього попиту ще до нападів.
У деяких районах контрольованої Росією України, півдня Росії та навіть Далекого Сходу спостерігався дефіцит бензину, що змушувало автомобілістів переходити на дорожчий бензин через дефіцит звичайної марки А-95, пише Reuters.
Від початку серпня ударів дронів зазнали щонайменше вісім НПЗ у Росії. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».
Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.
У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об'єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.
