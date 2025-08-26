Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 10:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Проєкт Навроцького, що обмежує допомогу українцям, подано до Сейму Польщі
09:44 26.08.2025 |
Новий законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького, що обмежує допомогу українцям, передбачає доступ до послуг та охорони здоров'я лише для тих громадян, які працюють і сплачують внески в Польщі.
Як пише "Європейська правда", про це заявив у понеділок глава канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький, його цитує RMF FM.
За словами Богуцького, президентський проєкт щодо допомоги громадянам України вже подано до Сейму.
Як він сказав, президентський проєкт передбачає, зокрема, доступ до послуг та охорони здоров'я тільки для осіб, які працюють і сплачують внески в Польщі.
"Не може бути ситуації, коли поляки перебувають у гіршому становищі, ніж громадяни України. Досі так було, і цей уряд продовжував це пропонувати", - сказав Богуцький на телеканалі Telewizja Republika.
Він підкреслив, що президент Навроцький відкритий до нових пропозицій.
Він також закликав спікера Сейму Шимона Голвоню не направляти на громадське обговорення як проєкт щодо українців, так і проєкт щодо заморожування цін на енергоносії, щоб вони могли бути швидко схвалені.
Він пообіцяв, що письмово звернеться з таким проханням до спікера.
Богуцький також заявив, що нинішній уряд мав півтора року, щоб прийняти "хороші рішення", адаптовані до потреб сьогодення, так, "щоб вони були справедливими насамперед для поляків, але також справедливими для всіх українців, які чесно увійшли в польську соціально-економічну систему".
25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.
Також він анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.
У Києві попередили Польщу про наміри "реагувати", якщо Сейм заборонить червоно-чорну символіку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Черговий «Рамштайн» пройде в Лондоні у вересні – Міноборони Німеччини
|Reuters: українські атаки порушили близько 17% нафтопереробних потужностей Росії
|Проєкт Навроцького, що обмежує допомогу українцям, подано до Сейму Польщі
|Японія і Тайвань призупинили відправку дрібних посилок у США
|Росія виходить із конвенції про запобігання катуванням та нелюдському поводженню
|Швейцарія арештувала рахунки найбільшого виробника титану в Росії
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц