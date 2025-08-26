Японія і Тайвань призупинили відправку дрібних посилок у США

Поштові оператори Тайваню й Японії призупинили доставку дрібних посилок у США вартістю 800 доларів і нижче. Причиною стали нові митні тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Тайванська державна компанія Chunghwa Post Co. з вівторка, 26 серпня, призупинила доставку дрібних посилок до США.

У заяві оператора зазначається, що "глобальна поштова система ще не надає послуги, які дозволяють відправникам попередньо сплачувати митні збори, а перевізники, з якими Chunghwa Post уклала договори, також оголосили про призупинення доставки поштових відправлень із товарами".

Крім того, з середи, 27 серпня, призупинить відправлення деяких дрібних посилок до США оператор Japan Post Co. Компанія припинить прийом посилок, що вміщують товари широкого вжитку для продажу або подарунки вартістю понад 100 доларів.

"Незрозуміло, які процедури є відповідними для транспортних компаній та поштових служб за новими правилами, що суттєво ускладнює роботу. Тому ми призупиняємо прийом невеликих посилок", - йдеться в заяві японського оператора.

У Bloomberg нагадали, що американські споживачі могли купувати дешеві товари з-за кордону завдяки так званому звільненню de minimis, що дозволяло безмитне ввезення дрібних посилок у США.

Посилки, що надходять до країни, тривалий час користувалися цією пільгою - правилом, яке особливо сприяло зарубіжним ритейлерам, таким як Temu і Shein Group Ltd., що надсилають недорогий одяг, товари для дому й інші споживчі продукти безпосередньо американським покупцям.

Рішення Japan Post узгоджується з діями інших національних поштових служб, які тимчасово призупинили відправлення до США, зокрема Британії та Австралії.

Наразі Japan Post буде продовжувати надавати окрему послугу з доставки у США, що відповідає митним правилам США, хоча і за суттєво вищими цінами.

Нещодавнє опитування користувачів комерційного сайту Ebay продемонструвало, що в США добре продаються японські предмети моди, колекційні речі, включно з картками для обміну, а також автозапчастини.

Те ж саме опитування засвідчило, що понад 80% респондентів розглядають можливість виходу на ринки інших країн, окрім США, у відповідь на тарифні заходи адміністрації Трампа.

Нові митні правила США

Нагадаємо, 5 лютого Поштова служба США призупинила прийом посилок з Китаю і Гонконгу через скасування пільги de minimis.

Однак наступного дня Трамп підписав указ, який відтермінував мита на товари з Китаю і тимчасово заборонив обкладати новими митами дешеві китайські посилки. Натомість 2 травня США таки скасували це звільнення від мита для Китаю.

30 липня президент Дональд Трамп підписав указ, який з 29 серпня призупиняє пільги на мито для посилок вартістю 800 доларів або менше, що надсилаються до США з усіх інших країн світу.

Рішення було ухвалене з метою запобігання ввезенню нелегальних наркотиків, таких як фентаніл.