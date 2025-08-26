Авторизация

Швейцарія арештувала рахунки найбільшого виробника титану в Росії

 

Суд у Швейцарії заарештував рахунки російської корпорації "ВСМПО-Авісма" - найбільшого у світі виробника титану та головного постачальника цього металу для підприємств російського військово-промислового комплексу.

Про це пише The Moscow Times.

Запит про арешт активів корпорації висунула компанія Interlink Metals & Chemicals, що поставляє титан, яка зареєстрована в Швейцарії. У фірмі заявили, що "ВСМПО-Авісма" порушила укладену в 2020 році мирову угоду, яка підбила підсумок розбіжностей російської корпорації та швейцарської компанії.

"ВСМПО-Авісма" на 66,5% належить бізнесмену Міхаїлу Шелкову і на 25% - "Ростеху". Корпорація виробляє 90% титану в РФ. До початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України компанія, за її власними даними, забезпечувала 65% потреб у титані європейської авіабудівної корпорації Airbus, 35% Boeing та 100% бразильської Embraer. Крім того, близько 20% російського титану використала у своїх продуктах британська Rolls-Royce і 50% французька Safran. 2023 року Мінторг США зобов'язав "ВСМПО-Авісму" отримувати окремі ліцензії для здійснення експортних угод.

Блокування рахунків "ВСМПО-Авісма" пов'язане із кримінальною справою ексгендиректора корпорації Міхаїла Воєводіна, якого у червні заарештували за звинуваченням у шахрайстві при закупівлі сировини за завищеними цінами. Відповідно до матеріалів справи, збитки від дій обвинуваченого оцінюються в 1,5 млрд руб. Інші джерела оцінювали загальну шкоду в 4 млрд руб.

Суть злочинної схеми, за версією слідства, в наступному: очолюючи "ВСМПО-Авісма" у 2016-2020 роках, Воєводін уклав контракти на поставки шихтових заготівель (титанової сировини) з двома компаніями - ТОВ "Торгово-промисловий вектор" та "НПО ВторПромРесурси". Вартість закупівель була наперед завищеною - до цього російська фірма ТОВ "РегіонПром" здійснювала поставки приблизно на 30% дешевше.

Діяльність нових постачальників, як вважають слідчі, була підконтрольна громадянинові США Ігорю Райхельсону (консультанту Interlink Metals and Chemicals - "Інтерлінк"). Він допомагав швейцарській компанії організовувати роботу з Росією та країнами СНД. За його свідченнями, обидві компанії завдяки "Інтерлінку" "взаємовигідно співпрацювали з початку 90-х років". Фірма, за словами Райхельсона, змогла домогтися відміни "демпінгових мит у США", що зробило американський ринок збуту доступним для російських експортерів.

У 2020 році між керівництвом компаній виникли розбіжності, але потім сторони домовилися про відсутність взаємних претензій одна одній.

Раніше у Райхельсона, який зараз мешкає у Швейцарії, заарештували квартиру площею понад 200 кв. м у центрі Москви.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на сьогодні, 09:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0231  0,00 0,01 41,6169  0,06 0,14
EUR 47,8938  0,03 0,07 48,6381  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

