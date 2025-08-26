Найбільшу вантажну авіакомпанію Росії готують до націоналізації

Активи найбільшої вантажної авіагрупи РФ "Волга-Днепр" можуть найближчим часом перейти під контроль держави.

Засновник і ексвласник компанії Олексій Ісайкін під час святкування 35-річчя групи заявив, що перевізник "представляє інтерес для держави" й не виключив "націоналізацію, конфіскацію або справедливу угоду", повідомляє The Moscow Times з посиланням на російські ЗМІ.

За даними співрозмовників у компанії, рішення щодо передачі всіх активів, включно з технічними центрами, очікується впродовж найближчих місяців. Один із них зауважив, що така можливість почала обговорюватися після проведених узимку в авіакомпанії обшуків та слідчих дій щодо колишніх співвласників.

Зазначається, що до групи входять компанії "Волга-Днепр", "Антран" і AirBridgeCargo. У "Волги-Днепр" чинні сертифікати льотної придатності мають три Ан-124-100 і п'ять Іл-76; у "Антрана" - два Ан-12; у AirBridgeCargo - 14 Boeing.

На проєктах Ан-124 та Іл-76 зайнято близько 1,5 тис. працівників, проте у компанії стверджують, що робочі місця буде збережено, хоча частина персоналу вже шукає іншу роботу, стверджують джерела. Більшість учасників ринку припускають, що авіапарк перевізника експлуатуватимуть в інтересах Міноборони РФ, з яким у "Волги-Днепр" уже був досвід співпраці.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну група забезпечувала близько половини авіавантажних відправлень з РФ за кордон, але потрапила під санкції. Після цього бізнес "Волга-Днепр" перебуває у системній кризі - рейси виконуються переважно всередині країни, а також до Китаю, ОАЕ та Індії, коли компанія фіксує збитки.

За оцінкою директора російського "АвіаПорту" Олега Пантелєєва, виживання "Волга-Днепр" за нинішніх ринкових умов не гарантовано, оскільки локальних замовлень недостатньо, а перспективи скасування санкцій і повернення на західний ринок не проглядаються.