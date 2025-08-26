Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільшу вантажну авіакомпанію Росії готують до націоналізації

 

Активи найбільшої вантажної авіагрупи РФ "Волга-Днепр" можуть найближчим часом перейти під контроль держави.

Засновник і ексвласник компанії Олексій Ісайкін під час святкування 35-річчя групи заявив, що перевізник "представляє інтерес для держави" й не виключив "націоналізацію, конфіскацію або справедливу угоду", повідомляє The Moscow Times з посиланням на російські ЗМІ.

За даними співрозмовників у компанії, рішення щодо передачі всіх активів, включно з технічними центрами, очікується впродовж найближчих місяців. Один із них зауважив, що така можливість почала обговорюватися після проведених узимку в авіакомпанії обшуків та слідчих дій щодо колишніх співвласників.

Зазначається, що до групи входять компанії "Волга-Днепр", "Антран" і AirBridgeCargo. У "Волги-Днепр" чинні сертифікати льотної придатності мають три Ан-124-100 і п'ять Іл-76; у "Антрана" - два Ан-12; у AirBridgeCargo - 14 Boeing.

На проєктах Ан-124 та Іл-76 зайнято близько 1,5 тис. працівників, проте у компанії стверджують, що робочі місця буде збережено, хоча частина персоналу вже шукає іншу роботу, стверджують джерела. Більшість учасників ринку припускають, що авіапарк перевізника експлуатуватимуть в інтересах Міноборони РФ, з яким у "Волги-Днепр" уже був досвід співпраці.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну група забезпечувала близько половини авіавантажних відправлень з РФ за кордон, але потрапила під санкції. Після цього бізнес "Волга-Днепр" перебуває у системній кризі - рейси виконуються переважно всередині країни, а також до Китаю, ОАЕ та Індії, коли компанія фіксує збитки.

За оцінкою директора російського "АвіаПорту" Олега Пантелєєва, виживання "Волга-Днепр" за нинішніх ринкових умов не гарантовано, оскільки локальних замовлень недостатньо, а перспективи скасування санкцій і повернення на західний ринок не проглядаються.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на сьогодні, 09:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0231  0,00 0,01 41,6169  0,06 0,14
EUR 47,8938  0,03 0,07 48,6381  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес