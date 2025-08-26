Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 04:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: у Трампа обговорюють санкції проти посадовців ЄС
23:58 25.08.2025 |
Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти посадовців ЄС або його держав-членів, відповідальних за ухвалення регулювання проти ІТ-компаній.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters з посиланням на двох проінформованих джерел.
За інформацією Reuters, під потенційні санкції США можуть потрапити європейські посадовці, причетні до ухвалення Акта про цифрові послуги. Він зобовʼязав технологічних гігантів докласти більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і насамперед зачепив американські компанії.
У США публічно критикували Акт про цифрові послуги, стверджуючи, що він накладає надмірні обмеження на свободу вираження поглядів в інтернеті.
Джерела Reuters стверджують, що минулого тижня посадовці адміністрації Трампа провели внутрішні наради щодо потенційного накладання санкцій на представників ЄС.
Вони додають, що найімовірнішими варіантами санкцій є візові обмеження, але наразі Державний департамент США не ухвалив остаточного рішення.
"Такий крок став би безпрецедентною дією, яка б загострила боротьбу адміністрації Трампа проти того, що вона вважає спробою Європи придушити консервативні голоси", - ідеться в публікації Reuters.
Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа дала вказівку американським дипломатам у Європі розпочати лобістську кампанію проти Акта про цифрові послуги, щоб домогтися його зміни або скасування.
У липні Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
ТОП-НОВИНИ
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Reuters: у Трампа обговорюють санкції проти посадовців ЄС
|Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп
|Трамп заявив, що Вашингтон зробить свій внесок у гарантії безпеки, але США більше не витрачають гроші на Україну
|Найбільшого девелопера Китаю виключили із Гонконгської біржі
|Очільники НАБУ і САП проводять зустрічі в Брюсселі
|Шмигаль: з Келлогом обговорювалася підготовка до підписання між США та Україною угода щодо дронів
|Виробництво дронів і проєкти з Rheinmetall: Шмигаль зустрівся із віцеканцлером Німеччини
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц