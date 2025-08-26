Авторизация

Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

 

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення, що Департамент оборони в уряді США називається саме так, оскільки, за його словами, він хоче не лише оборонятися, але й нападати.

"Я думаю, що Департамент війни просто звучало погано. Він сказав, сер, від імені Департаменту оборони. Я не хочу бути тільки обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад", - сказав Трамп на пресконференції в понеділок.

При цьому він зазначив, що вже зупинив сім, а насправді десять воєн по всьому світі. "Ми не враховуємо кілька з них, а також те, що ми зробили з Іраном, зупинивши їхню ядерну програму, яку вони б реалізували протягом місяця", - сказав президент США.

Пізніше Трамп додав, що "з семи воєн, які я зупинив, чотири з них завдяки митам і торгівлі".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

