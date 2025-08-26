Авторизация

Найбільшого девелопера Китаю виключили із Гонконгської біржі

 

Компанія Evergrande, найбільш заборгований девелопер нерухомості в світі, був офіційно виключений з Гонконгської фондової біржі, що поклало край публічному статусу компанії, яка уособлювала підйом і падіння сектора нерухомості Китаю.

Про це повідомляє Financial Times.

Evergrande, що спеціалізувався на житлових квартирах, потряс світові ринки після того, як у 2021 році збанкрутував за офшорними облігаціями. чим попередив кризу ліквідності в китайському секторі нерухомості.

Акції Evergrande були призупинені з січня минулого року, коли суд Гонконгу поставив лістинговане підприємство на ліквідацію після того, як багаторічні переговори про реструктуризацію зазнали краху.

Гонконгська фондова біржа заявила, що скасовує лістинг компанії в понеділок 25 серпня, оскільки вона не виконала вимоги біржі щодо відновлення торгівлі акціями протягом 18 місяців.

Компанія вийшла на біржу у 2009 році на хвилі буму будівництва у Китаї, тоді Evergrande позичила понад 20 млрд доларів на міжнародних ринках облігацій, що більше, ніж будь-який інший китайський забудовник.

Ліквідатори з Alvarez & Marsal заявила цього місяця, що вартість активів Evergrande і зобов'язань є "настільки невизначеною, що ліквідатори не можуть надати жодних рекомендацій щодо очікуваних дивідендів на даний момент".

На момент призупинення торгівлі акціями Evergrande в січні 2024 року ринкова капіталізація компанії становила 2,15 млрд гонконгських доларів (275,3 млн доларів), що нижче пікового значення в 398,8 млрд гонконгських доларів у 2017 році.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

