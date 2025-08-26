Фінансові новини
Виробництво дронів і проєкти з Rheinmetall: Шмигаль зустрівся із віцеканцлером Німеччини
23:17 25.08.2025 |
Міністр оборони Денис Шмигаль і віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр фінансів Ларс Клінґбайл під час зустрічі розглянули потреби України у фінансуванні виробництва та закупівлі зброї, а також посилення української протиповітряної оборони.
Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.
Окрему увагу сторони приділили розвитку спільних підприємств, зокрема з виробництва дронів, та реалізації двосторонніх проєктів із німецьким збройовим концерном Rheinmetall.
Під час зустрічі Шмигаль наголосив, що Україна високо цінує намір Німеччини передати дві системи Patriot.
Він висловив вдячність ФРН за непохитну підтримку та зазначив, що Україна розраховує на подальшу продуктивну співпрацю задля безпеки всієї Європи.
