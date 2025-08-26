Фінансові новини
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
23:09 25.08.2025 |
Президент США оголосив про передачу уряду країни 10% акцій Intel. За словами Дональда Трампа, Сполучені Штати нічого за них не заплатили.
Чутки про купівлю урядом США 9,9% акцій Intel з'явилися минулого тижня на тлі економічних труднощів, які спіткали компанію останнім часом. Також було відомо про контакти голови Intel Ліп-Бу Тана з адміністрацією Трампа. Але фінальне рішення все одно здається несподіваним - не тільки через безоплатну передачу акцій, але й через попередні заяви посадовців про те, що федеральний уряд не гратиме жодної ролі в керуванні Intel.
"Для мене велика честь повідомити, що Сполучені Штати Америки тепер повністю володіють та контролюють 10% акцій Intel, великої американської компанії, яка має ще неймовірніше майбутнє. Я уклав цю угоду з Ліп-Бу Таном, шанованим головним виконавчим директором компанії. Сполучені Штати нічого не заплатили за ці акції, і зараз їхня вартість становить приблизно $11 млрд. Це чудова угода для Америки, а також чудова угода для Intel. Створення передових напівпровідників та чипів, чим займається Intel, є основоположним для майбутнього нашої країни. Зробіть Америку знову великою! Дякую за вашу увагу до цього питання", - пише Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth ("Правда"), недоступній в Україні.
Ще минулого вівторка під час інтерв'ю CNBC міністр торгівлі США Говард Лутнік заперечував можливість держаного контролю над Intel. На запитання ведучого Девіда Фабера "Чи матимете ви управління?" міністр відповів досить категорично: "Ні, ні, ні. Припиніть це". Тому слова Трампа про контроль (що б вони не означали насправді) певним чином дивують.
Можна лише припустити, що не йдеться про активну участь у рішеннях компанії, застосування вето тощо, але без інформації про конкретні деталі угоди важко щось сказати напевно. Лутнік опублікував пост в X про угоду трохи раніше, його повідомлення не суперечить більш розгорнутому формулюванню Трампа.
|
|
