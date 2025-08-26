Авторизация

РФ відкрила Маріуполь і Бердянськ для іноземних суден

 

Російські окупанти додали до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден Маріуполь і Бердянськ. Розпорядження підписано прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним, пишуть росЗМІ.

Це дозволить окупантам активніше вивозити продукцію з Донбасу й окупованої частини Запорізької області.

Основними вантажами Маріупольського порту є метал, вугілля та зерно. За заявами окупаційної адміністрації, у 2025 році в порту планується введення в експлуатацію 25 гідротехнічних споруд, включно з 18 причалами. Це сприятиме збільшенню вантажообігу, який наразі використовується для вивезення незаконно привласнених ресурсів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

