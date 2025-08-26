Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

71% французів підтримують федералізацію країни

 

Близько двох третин французів підтримують ідею, щоб їхня держава стала федеративною країною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опубліковане у понеділок опитування Ifop, його дані наводить Le Figaro.

Зокрема, французи переважною більшістю висловлюються за посилення децентралізації, яка дозволила б адаптувати закони до місцевих реалій, а також за перегляд меж деяких великих регіонів, свідчить опитування.

68% опитаних французів вважають, що місцева влада має "недостатньо повноважень порівняно з державою", і це на 18 пунктів більше, ніж у 2012 році.

Це зростання спостерігається в усіх категоріях населення, але особливо помітне серед літніх людей, жителів сільських громад та виборців Марін Ле Пен.

Довгий час табуйований, федералізм поступово здобуває суспільну легітимність: 71% опитаних висловлюються за те, щоб Франція "стала федеративною державою".

Територіальна адаптація законів також має "масову та транcпартійну" підтримку, зазначає Ifop: 73% французів згодні з тим, що регіони повинні мати можливість "адаптувати національні закони з урахуванням місцевих реалій".

"Французький регіоналізм - далекий від того, щоб бути маргінальним або фольклорним явищем - постає як мейнстримна динаміка, яка підштовхує до переосмислення територіальної організації країни", - підкреслює Франсуа Кро, директор політичного напряму в Ifop.

На його думку, "попит на децентралізацію вже не є прерогативою лише регіоналістських активістів, а стає транcпартійною й міжпоколінною вимогою".

Нагадаємо, понад 80% французів підтримали б ідею проведення консультативного референдуму ближчим часом щодо питань, які найбільше турбують суспільство.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес