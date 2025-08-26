Фінансові новини
26.08.25
- 04:51
RSS
мапа сайту
Банки та банківські технології
71% французів підтримують федералізацію країни
16:30 25.08.2025 |
Близько двох третин французів підтримують ідею, щоб їхня держава стала федеративною країною.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опубліковане у понеділок опитування Ifop, його дані наводить Le Figaro.
Зокрема, французи переважною більшістю висловлюються за посилення децентралізації, яка дозволила б адаптувати закони до місцевих реалій, а також за перегляд меж деяких великих регіонів, свідчить опитування.
68% опитаних французів вважають, що місцева влада має "недостатньо повноважень порівняно з державою", і це на 18 пунктів більше, ніж у 2012 році.
Це зростання спостерігається в усіх категоріях населення, але особливо помітне серед літніх людей, жителів сільських громад та виборців Марін Ле Пен.
Довгий час табуйований, федералізм поступово здобуває суспільну легітимність: 71% опитаних висловлюються за те, щоб Франція "стала федеративною державою".
Територіальна адаптація законів також має "масову та транcпартійну" підтримку, зазначає Ifop: 73% французів згодні з тим, що регіони повинні мати можливість "адаптувати національні закони з урахуванням місцевих реалій".
"Французький регіоналізм - далекий від того, щоб бути маргінальним або фольклорним явищем - постає як мейнстримна динаміка, яка підштовхує до переосмислення територіальної організації країни", - підкреслює Франсуа Кро, директор політичного напряму в Ifop.
На його думку, "попит на децентралізацію вже не є прерогативою лише регіоналістських активістів, а стає транcпартійною й міжпоколінною вимогою".
Нагадаємо, понад 80% французів підтримали б ідею проведення консультативного референдуму ближчим часом щодо питань, які найбільше турбують суспільство.
ТОП-НОВИНИ
Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
ТОП-НОВИНИ
Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
