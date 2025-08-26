Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 04:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай купив два нафтових родовища у підсанкційної Венесуели
15:48 25.08.2025 |
China Concord Resources Corp (CCRC) почала розробку двох нафтових родовищ у Венесуелі і планує інвестувати понад $1 млрд у проєкт із видобутку 60 тис. барелів нафти на день до кінця 2026 року.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Пекін є ключовим союзником Мадуро і його попередника Уго Чавеса і зараз купує понад 90% нафтового експорту Венесуели. Державний гігант CNPC був серед найбільших інвесторів у нафтогалузь Венесуели до того, як США 2019 року запровадили санкції проти країни.
На початку 2024 року CCRC почала переговори про розробку двох родовищ - Lago Cinco і Lagunillas Lago. У травні 2024 року компанія підписала з Венесуелою 20-річний контракт про розподіл видобутку.
Родовища на озері Маракайбо, другому за величиною нафтовидобувному регіоні країни, роками шукали партнерів. Більшість потенційних учасників були маловідомими фірмами без досвіду.
CCRC, яка не мала попереднього досвіду буріння, з вересня 2024 року направила до Венесуели близько 60 китайських спеціалістів і бурову установку, щоб швидко відкрити близько 100 свердловин і відновити видобуток. Зараз виробництво на двох родовищах сягає 12 тис. барелів на день.
Компанія планує відкрити 500 свердловин і підняти видобуток до 60 тис. барелів на день до кінця 2026 року. Йдеться про суміш легкої та важкої нафти: легку поставлятимуть PDVSA, а важку - експортуватимуть до Китаю.
Державна PDVSA стабілізувала видобуток на рівні близько 1 млн барелів на день завдяки обмеженим ліцензіям США, що дозволяють деяким іноземним партнерам працювати в країні.
Водночас більшість китайських державних компаній після 2019 року припинили закупівлі венесуельської нафти. Але незалежні китайські нафтопереробники продовжують її купувати через трейдерів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
ТОП-НОВИНИ
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Reuters: у Трампа обговорюють санкції проти посадовців ЄС
|Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп
|Трамп заявив, що Вашингтон зробить свій внесок у гарантії безпеки, але США більше не витрачають гроші на Україну
|Найбільшого девелопера Китаю виключили із Гонконгської біржі
|Очільники НАБУ і САП проводять зустрічі в Брюсселі
|Шмигаль: з Келлогом обговорювалася підготовка до підписання між США та Україною угода щодо дронів
|Виробництво дронів і проєкти з Rheinmetall: Шмигаль зустрівся із віцеканцлером Німеччини
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц