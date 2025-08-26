Авторизация

Президент Польщі заветував закон про допомогу громадянам України

 

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни.

Про це повідомило у п'ятницю польське видання Onet, пише "Європейська правда".

Навроцький зазначив, що за 3,5 роки повномасштабної війни РФ стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія є найбільшою загрозою для безпеки. Однак, за його словами, ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася.

"Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я не змінюю своєї думки і маю намір виконувати свої зобов'язання. Вважаю, що (допомогу) "800+" повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі", - наголосив він.

Нова редакція закону про допомогу громадянам України, заветована Навроцьким, також передбачає продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року.

"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної соціальної справедливості. Поляки у своїй країні повинні бути принаймні на рівних з нашими гостями з України. Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - цитує також пояснення Навроцького Interia.

Водночас він додав, що запропонував свій проєкт закону з цього питання.

"Закликаю уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього закону", - сказав він.

Голова канцелярії польського президента Збігнев Богуцький на пресконференції у понеділок наголосив, що це рішення не спрямовано проти українців, які перебувають у Польщі.

Він підкреслив, що змін не повинні боятися ті, хто легально працює, сплачує податки або має власний бізнес. "Однак була група, яка не виявляла до цього інтересу", - додав він.

Богуцький зазначив, що закон має бути справедливим щодо поляків.

"Саме поляки є господарями у своїй країні, і саме поляки повинні мати найбільші привілеї, а не будь-яка інша національність", - сказав він.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

