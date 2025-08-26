Фінансові новини
26.08.25
04:51
RSS
мапа сайту
Президент Польщі заветував закон про допомогу громадянам України
14:28 25.08.2025 |
Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни.
Про це повідомило у п'ятницю польське видання Onet, пише "Європейська правда".
Навроцький зазначив, що за 3,5 роки повномасштабної війни РФ стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія є найбільшою загрозою для безпеки. Однак, за його словами, ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася.
"Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я не змінюю своєї думки і маю намір виконувати свої зобов'язання. Вважаю, що (допомогу) "800+" повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі", - наголосив він.
Нова редакція закону про допомогу громадянам України, заветована Навроцьким, також передбачає продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року.
"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної соціальної справедливості. Поляки у своїй країні повинні бути принаймні на рівних з нашими гостями з України. Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - цитує також пояснення Навроцького Interia.
Водночас він додав, що запропонував свій проєкт закону з цього питання.
"Закликаю уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього закону", - сказав він.
Голова канцелярії польського президента Збігнев Богуцький на пресконференції у понеділок наголосив, що це рішення не спрямовано проти українців, які перебувають у Польщі.
Він підкреслив, що змін не повинні боятися ті, хто легально працює, сплачує податки або має власний бізнес. "Однак була група, яка не виявляла до цього інтересу", - додав він.
Богуцький зазначив, що закон має бути справедливим щодо поляків.
"Саме поляки є господарями у своїй країні, і саме поляки повинні мати найбільші привілеї, а не будь-яка інша національність", - сказав він.
