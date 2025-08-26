Фінансові новини
- 26.08.25
- 04:51
Китай спростував, що готовий відправити миротворців в Україну
14:24 25.08.2025 |
Китай спростував інформацію німецького видання Welt, яке раніше писало про готовність Пекіна за певних умов узяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.
Про це в ході брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Гуо Цзякунь, повідомляє "Європейська правда".
У публікації Welt йшлося, що готовність Китаю відправити миротворців в Україну викликала неоднозначну реакцію в європейських колах.
Коли речника китайського МЗС спитали про цей матеріал, він відповів, що викладена у ньому інформація не відповідає дійсності.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною і чіткою", - підкреслив він.
Дипломати ЄС на умовах анонімності розповіли Welt am Sonntag, що в китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті для України.
Однак джерела підкреслили, що Пекін буде готовий зробити це, "якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй".
Водночас високопоставлений дипломат ЄС висловив занепокоєння, що "Китай насамперед захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту".
За даними ЗМІ, лідер Росії Владімір Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.
Водночас президент Володимир Зеленський говорив, що не бачить Китай серед майбутніх гарантів безпеки.
Європейські посадовці, як відомо, обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.
