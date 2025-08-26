Фінансові новини
«Стоп бандеризм»: президент Польщі оголосив про нову законодавчу ініціативу
14:10 25.08.2025 |
Президент Польщі Кароль Навроцький у понеділок анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.
Про це повідомляє Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".
Навроцький заявив під час пресбрифінгу, що у президентській пропозиції міститься "ключовий для поляків компонент".
"Щоб усунути російську пропаганду та вибудувати польсько-українські відносини на справжньому партнерстві та взаємній повазі, чутливості, я вважаю, що ми повинні в законопроєкті закріпити однозначне гасло: "стоп бандеризму". А також у Кримінальному кодексі - прирівняти бандерівський символ до символів, які відповідають німецькому націонал-соціалізму, загальновідомому як нацизм, радянському комунізму, і внести зміни до закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з переслідування злочинів проти польського народу у частині, що стосується злочинів ОУН-УПА", - сказав президент Польщі.
Він додав, що ці рішення відповідають інтересам польської національної спільноти та добрим відносинам з Україною, які мають будуватися на фундаменті справедливості, правди і всупереч російській пропаганді.
Навроцький повідомив, що президентський проєкт, який містить зазначені пропозиції, передбачає подовження строку набуття громадянства з трьох до десяти років, а також підвищення покарання за незаконне перетинання кордону до п'яти років позбавлення волі.
Що мається на увазі під "бандерівським символом", не уточнюється. Однак раніше Навроцький закликав Сейм заборонити "бандерівський прапор" у Польщі після інцидентів, що сталися під час концерту білоруського репера у Варшаві.
У понеділок Навроцький також вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українським втікачам від війни, що не мають роботи у Польщі.
