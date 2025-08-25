Фінансові новини
- |
- 25.08.25
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канцлер Німеччини заявив, що соціальна держава більше не є фінансово життєздатною - ЗМІ
13:18 25.08.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність фундаментальної переоцінки системи соціальних виплат, оскільки нинішня модель соціальної держави більше не є фінансово стійкою, повідомляє The Telegraph.
"Соціальна держава, якою ми її маємо сьогодні, більше не може фінансуватися з того, що ми економічно можемо собі дозволити", - сказав Мерц у суботу на партійній конференції на рівні федеральної землі.
За даними видання, витрати на соціальне забезпечення у Німеччині перевищили рекордні €47 млрд у 2024 році та продовжують зростати на тлі старіння населення й зростання безробіття. При цьому державний борг Німеччини становить 62,5% від ВВП - один із найнижчих показників у єврозоні.
Мерц визнав, що не задоволений роботою уряду на цей час, і закликав до спільних дій для ухвалення складних рішень: "Давайте разом покажемо, що зміни та реформи можливі".
"Його позиція щодо обмеження соціальних витрат, ймовірно, викличе спротив серед партнерів по коаліції з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), які традиційно вважають себе захисниками соціальної держави", - зазначено в повідомленні.
Окремо Мерц закликав СДПН і Християнсько-демократичний союз сформувати спільний "антиміграційний та дружній до бізнесу" курс коаліції. Обидві партії виступають за посилення правил утримання мігрантів перед депортацією та розширення списку безпечних країн для повернення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
ТОП-НОВИНИ
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
|Норвегія та Німеччина профінансують закупівлю двох систем Patriot для України
|WSJ: у Трампа схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM
|Допомога НАТО Україні сягне 50 мільярдів доларів у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Канцлер Німеччини заявив, що соціальна держава більше не є фінансово життєздатною - ЗМІ
|Туреччина припиняє підтримку ліри, яка тривала 4 роки
|Китай заявляє, що «розгульний» протекціонізм США загрожує аграрному співробітництву
|У Британії посилюють громадські покарання для злочинців
|Україна вироблятиме далекобійні безпілотники спільно з Литвою
|Трамп зупинив будівництво майже готового офшорного вітропарку данської Ørsted у США
Бізнес
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році