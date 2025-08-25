Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канцлер Німеччини заявив, що соціальна держава більше не є фінансово життєздатною - ЗМІ

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність фундаментальної переоцінки системи соціальних виплат, оскільки нинішня модель соціальної держави більше не є фінансово стійкою, повідомляє The Telegraph.

"Соціальна держава, якою ми її маємо сьогодні, більше не може фінансуватися з того, що ми економічно можемо собі дозволити", - сказав Мерц у суботу на партійній конференції на рівні федеральної землі.

За даними видання, витрати на соціальне забезпечення у Німеччині перевищили рекордні €47 млрд у 2024 році та продовжують зростати на тлі старіння населення й зростання безробіття. При цьому державний борг Німеччини становить 62,5% від ВВП - один із найнижчих показників у єврозоні.

Мерц визнав, що не задоволений роботою уряду на цей час, і закликав до спільних дій для ухвалення складних рішень: "Давайте разом покажемо, що зміни та реформи можливі".

"Його позиція щодо обмеження соціальних витрат, ймовірно, викличе спротив серед партнерів по коаліції з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), які традиційно вважають себе захисниками соціальної держави", - зазначено в повідомленні.

Окремо Мерц закликав СДПН і Християнсько-демократичний союз сформувати спільний "антиміграційний та дружній до бізнесу" курс коаліції. Обидві партії виступають за посилення правил утримання мігрантів перед депортацією та розширення списку безпечних країн для повернення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес