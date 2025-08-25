Канцлер Німеччини заявив, що соціальна держава більше не є фінансово життєздатною - ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність фундаментальної переоцінки системи соціальних виплат, оскільки нинішня модель соціальної держави більше не є фінансово стійкою, повідомляє The Telegraph.

"Соціальна держава, якою ми її маємо сьогодні, більше не може фінансуватися з того, що ми економічно можемо собі дозволити", - сказав Мерц у суботу на партійній конференції на рівні федеральної землі.

За даними видання, витрати на соціальне забезпечення у Німеччині перевищили рекордні €47 млрд у 2024 році та продовжують зростати на тлі старіння населення й зростання безробіття. При цьому державний борг Німеччини становить 62,5% від ВВП - один із найнижчих показників у єврозоні.

Мерц визнав, що не задоволений роботою уряду на цей час, і закликав до спільних дій для ухвалення складних рішень: "Давайте разом покажемо, що зміни та реформи можливі".

"Його позиція щодо обмеження соціальних витрат, ймовірно, викличе спротив серед партнерів по коаліції з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), які традиційно вважають себе захисниками соціальної держави", - зазначено в повідомленні.

Окремо Мерц закликав СДПН і Християнсько-демократичний союз сформувати спільний "антиміграційний та дружній до бізнесу" курс коаліції. Обидві партії виступають за посилення правил утримання мігрантів перед депортацією та розширення списку безпечних країн для повернення.