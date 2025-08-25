Туреччина припиняє підтримку ліри, яка тривала 4 роки

Туреччина офіційно припинила дію депозитного інструменту, запровадженого в грудні 2021 року з метою підтримки ліри під час валютної кризи.

Про це повідомляє Bloomberg.

З 23 серпня не будуть відкриватися нові депозитні рахунки в лірах із захистом від валютних ризиків, а існуючі рахунки не будуть поновлюватися, йдеться в заяві центрального банку Туреччини.

Рахунки, відкриті до цієї дати, будуть діяти до терміну їх погашення.

Програма, представлена президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, гарантувала, що уряд покриє збитки власників депозитів у лірах, якщо знецінення валюти перевищить банківські процентні ставки.

Програма, розроблена для стримування попиту на долар і стабілізації турецької валюти, яка перебувала під сильним тиском, спричинила зростання курсу ліри.

Вона була одним із інструментів, запроваджених для захисту ліри, тоді як президент наполягав на м'якій монетарній політиці в умовах високої інфляції напередодні загальних виборів 2023 року, на яких Ердоган переміг.

Однак, щоб стримати інфляційний тиск, спричинений цією політикою, Ердоган згодом замінив свою економічну команду на таку, яка застосовувала більш ортодоксальний підхід.

Туреччина підвищила процентні ставки і оголосила про поступове припинення підтримки ліри, а міністр фінансів Мехмет Сімсек заявив у 2024 році, що ця схема ускладнювала боротьбу з інфляцією і порушувала механізм монетарної трансмісії.

"Ми досягли ще однієї важливої мети нашої програми. Фінансова стабільність буде ще більше зміцнена завдяки припиненню дії програми, яка була важливим умовним зобов'язанням", - заявив Сімсек у дописі в X.

"Необхідні умови для припинення дії схеми, здається, вже створені. Більше того, зниження базової тенденції інфляції та привабливість депозитів у турецькій лірі ще більше сприяють виходу з програми", - зазначив центральний банк у блозі, опублікованому після оголошення про вихід.