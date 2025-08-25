Фінансові новини
- |
- 25.08.25
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Туреччина припиняє підтримку ліри, яка тривала 4 роки
12:58 25.08.2025 |
Про це повідомляє Bloomberg.
З 23 серпня не будуть відкриватися нові депозитні рахунки в лірах із захистом від валютних ризиків, а існуючі рахунки не будуть поновлюватися, йдеться в заяві центрального банку Туреччини.
Рахунки, відкриті до цієї дати, будуть діяти до терміну їх погашення.
Програма, представлена президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, гарантувала, що уряд покриє збитки власників депозитів у лірах, якщо знецінення валюти перевищить банківські процентні ставки.
Програма, розроблена для стримування попиту на долар і стабілізації турецької валюти, яка перебувала під сильним тиском, спричинила зростання курсу ліри.
Вона була одним із інструментів, запроваджених для захисту ліри, тоді як президент наполягав на м'якій монетарній політиці в умовах високої інфляції напередодні загальних виборів 2023 року, на яких Ердоган переміг.
Однак, щоб стримати інфляційний тиск, спричинений цією політикою, Ердоган згодом замінив свою економічну команду на таку, яка застосовувала більш ортодоксальний підхід.
Туреччина підвищила процентні ставки і оголосила про поступове припинення підтримки ліри, а міністр фінансів Мехмет Сімсек заявив у 2024 році, що ця схема ускладнювала боротьбу з інфляцією і порушувала механізм монетарної трансмісії.
"Ми досягли ще однієї важливої мети нашої програми. Фінансова стабільність буде ще більше зміцнена завдяки припиненню дії програми, яка була важливим умовним зобов'язанням", - заявив Сімсек у дописі в X.
"Необхідні умови для припинення дії схеми, здається, вже створені. Більше того, зниження базової тенденції інфляції та привабливість депозитів у турецькій лірі ще більше сприяють виходу з програми", - зазначив центральний банк у блозі, опублікованому після оголошення про вихід.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
ТОП-НОВИНИ
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
|Норвегія та Німеччина профінансують закупівлю двох систем Patriot для України
|WSJ: у Трампа схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM
|Допомога НАТО Україні сягне 50 мільярдів доларів у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Канцлер Німеччини заявив, що соціальна держава більше не є фінансово життєздатною - ЗМІ
|Туреччина припиняє підтримку ліри, яка тривала 4 роки
|Китай заявляє, що «розгульний» протекціонізм США загрожує аграрному співробітництву
|У Британії посилюють громадські покарання для злочинців
|Україна вироблятиме далекобійні безпілотники спільно з Литвою
|Трамп зупинив будівництво майже готового офшорного вітропарку данської Ørsted у США
Бізнес
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році