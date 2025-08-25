Фінансові новини
Китай заявляє, що «розгульний» протекціонізм США загрожує аграрному співробітництву
12:55 25.08.2025 |
Протекціонізм США підриває сільськогосподарське співробітництво з Китаєм, заявив посол Пекіна у Вашингтоні, попередивши, що фермери не повинні платити ціну за торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.
Про це повідомляє Reuters.
"Само собою зрозуміло, що протекціонізм набуває поширення, кидаючи тінь на сільськогосподарське співробітництво між Китаєм і США", - заявив Сє Фен, згідно з текстом виступу, опублікованим китайським посольством у суботу.
У березні Китай ввів мита до 15% на американські сільськогосподарські та харчові продукти на суму 21 млрд доларів у відповідь на широкі мита США.
Цього місяця Вашингтон і Пекін продовжили торговельне перемир'я на 90 днів, відклавши введення тризначних мит на товари один одного.
Експорт сільськогосподарської продукції США до Китаю в першому півріччі впав на 53% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, при цьому експорт сої скоротився на 51%.
Минулого місяця міністр сільського господарства США Брук Роллінс заявила, що Вашингтон обмежить купівлю сільськогосподарських угідь «іноземними супротивниками», включаючи Китай.
Міністерство сільського господарства заявило, що звільнило 70 іноземних дослідників-підрядників після перевірки національної безпеки, спрямованої на захист продовольчого забезпечення США від супротивників, включаючи Китай, Росію, Північну Корею та Іран.
Торговці зазначають, що американські експортери сої ризикують втратити мільярди доларів від продажів до Китаю цього року, оскільки торговельні переговори затягуються, а покупці в країні, яка є найбільшим імпортером олійних культур, закріплюють за собою вантажі з Бразилії для відвантаження під час ключового маркетингового сезону в США.
