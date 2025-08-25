У Британії посилюють громадські покарання для злочинців

Уряд Великої Британії оголосив про нові повноваження для суддів: відтепер правопорушникам можуть заборонити відвідувати паби, концерти чи спортивні матчі, а також накладати обмеження на пересування та водіння.

Про це повідомили на сайті уряду країни, пише "Європейська правда".

Міністерка юстиції країни Шабана Махмуд заявила, що розширення спектра покарань допоможе знизити рівень злочинності.

"Коли злочинці порушують правила суспільства, вони повинні бути покарані. Ті, хто відбуває покарання в громаді, також мають відчувати обмеження свободи. Ці нові покарання повинні нагадати всім правопорушникам, що за цього уряду злочин не залишається безкарним", - сказала вона.

Нововведення торкнуться і тих, хто звільняється з в'язниць та перебуває під наглядом пробації. Вони проходитимуть обов'язкове тестування на наркотики, навіть без історії залежності.

За порушення умов обмежень злочинців повертатимуть до суду або назад у в'язницю.

Також уряд планує змінити законодавство, щоб заборони на відвідування заходів могли застосовуватись за будь-які злочини, а не лише ті, що пов'язані з поведінкою на стадіонах.

Паралельно держава інвестує в пенітенціарну систему: від липня 2024 року відкрито понад 2400 нових місць у тюрмах, а до 2028 року кількість зросте ще на 14 тисяч.