Фінансові новини
- |
- 25.08.25
- |
- 11:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп зупинив будівництво майже готового офшорного вітропарку данської Ørsted у США
10:58 25.08.2025 |
Данська енергетична компанія Ørsted призупинила будівництво майже готового офшорного вітропарку в США через втручання адміністрації Дональда Трампа. Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel.
Проєкт Revolution Wind у штаті Род-Айленд, вартістю близько $1,5 млрд, був уже завершений на 80% і мав запрацювати наступного року, забезпечуючи електроенергією 350 000 домогосподарств у Род-Айленді та Коннектикуті.
Адміністрація Трампа через Бюро управління океанічною енергетикою США (BOEM) вже вдруге за 2025 рік видала розпорядження припинити будівництво. Офіційно уряд мотивував це рішення "питаннями національної безпеки".
Раніше президент США вже призупиняв видання ліцензій на нові офшорні вітропарки та критикував вітроенергетику як дорогий і ненадійний вид енергетики.
На момент зупинення будівництва було встановлено 45 із 65 запланованих вітряків, усі фундаменти також закладені.
Ørsted заявляє, що розглядає всі варіанти для вирішення ситуації, включно з можливими судовими позовами, та оцінює фінансові наслідки рішення уряду.
Компанією Ørsted, найбільшим у світі оператором морських вітрових електростанцій, володіє на 50,1% уряд Данії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
ТОП-НОВИНИ
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
|Норвегія та Німеччина профінансують закупівлю двох систем Patriot для України
|WSJ: у Трампа схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM
|Допомога НАТО Україні сягне 50 мільярдів доларів у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп зупинив будівництво майже готового офшорного вітропарку данської Ørsted у США
|Референдум на Тайвані щодо перезапуску АЕС провалився
|Трамп хоче позбавити ліцензій два телеканали, які його критикують
|Венс очікує, що війна в Україні закінчиться протягом шести місяців
|Віцепрезидент США Венс допускає долучення РФ до обговорення гарантій безпеки
|Венс вважає, що росіяни вперше пішли на «значні поступки» США у питанні війни
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT