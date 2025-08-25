Трамп зупинив будівництво майже готового офшорного вітропарку данської Ørsted у США

Данська енергетична компанія Ørsted призупинила будівництво майже готового офшорного вітропарку в США через втручання адміністрації Дональда Трампа. Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel.

Проєкт Revolution Wind у штаті Род-Айленд, вартістю близько $1,5 млрд, був уже завершений на 80% і мав запрацювати наступного року, забезпечуючи електроенергією 350 000 домогосподарств у Род-Айленді та Коннектикуті.

Адміністрація Трампа через Бюро управління океанічною енергетикою США (BOEM) вже вдруге за 2025 рік видала розпорядження припинити будівництво. Офіційно уряд мотивував це рішення "питаннями національної безпеки".

Раніше президент США вже призупиняв видання ліцензій на нові офшорні вітропарки та критикував вітроенергетику як дорогий і ненадійний вид енергетики.

На момент зупинення будівництва було встановлено 45 із 65 запланованих вітряків, усі фундаменти також закладені.

Ørsted заявляє, що розглядає всі варіанти для вирішення ситуації, включно з можливими судовими позовами, та оцінює фінансові наслідки рішення уряду.

Компанією Ørsted, найбільшим у світі оператором морських вітрових електростанцій, володіє на 50,1% уряд Данії.