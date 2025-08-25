Фінансові новини
Референдум на Тайвані щодо перезапуску АЕС провалився
10:53 25.08.2025
На Тайвані референдум щодо відновлення роботи закритої у травні атомної електростанції не зміг подолати встановлений законом бар'єр, хоча більшість опитаних проголосували за.
Про це пише Reuters.
На референдум, який пройшов 23 серпня, винесли питання, чи варто знову запустити атомну електростанцію Мааншан, якщо буде підтверджена відсутність проблем із безпекою.
За даними Центральної виборчої комісії, приблизно 4,3 мільйона людей проголосували за повторне відкриття станції, тоді як 1,5 мільйона виступили проти. Однак для визнання референдуму потрібна була підтримка чверті зареєстрованих виборців, або близько 5 мільйонів людей.
Президент Тайваню Лай Цінде зазначив, що попри провал референдуму, він зрозумів «очікування суспільства щодо різноманітних енергетичних варіантів». Тому не виключив перезапуск Мааншанської АЕС, «якщо в майбутньому технології стануть безпечнішими, обсяг ядерних відходів зменшиться, а суспільне сприйняття зросте».
Більше контексту
Атомну електростанцію Мааншан вивели з експлуатації у травні. Збудована у 1984 році поблизу міста Хенчунь на півдні острова, вона стала третьою тайванською атомною електростанцією. На ній працювали два енергоблоки виробництва Westinghouse потужністю 951 МВт кожен.
За час свого існування на станції сталися дві пожежі, а крім того, у 2006 році АЕС Мааншан постраждала від землетрусу.
Нинішній уряд під керівництвом Демократичної прогресивної партії взяв курс на перехід на відновлювані джерела енергії та імпорт скрапленого природного газу, тож підтримала закриття АЕС.
Водночас невелика опозиційна Народна партія Тайваню за підтримки більшої політичної сили Гоміндан проголосувала за референдум, заявивши, що Тайваню потрібні надійні джерела енергії та що острів не повинен залежати від імпорту.
