Трамп хоче позбавити ліцензій два телеканали, які його критикують

Президент США закликав Федеральну комісію зі зв'язку позбавити ліцензій телеканали ABC та NBC через нібито упередженість і неправдивість їхніх матеріалів.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

За словами глави Білого дому, незважаючи на його «дуже високу популярність і, на думку багатьох, одні з найкращих 8 місяців в історії президентства, фейкові новини ABC & NBC - дві найгірші та найупередженіші мережі в історії», подають про нього «97% негативних матеріалів».

«Якщо це так, то вони є просто рукою Демократичної партії і, на думку багатьох, Федеральна комісія зі зв'язку повинна позбавити їх ліцензій, - зазначив президент США. - Я повністю підтримую це, бо вони настільки упереджені й неправдиві, що становлять реальну загрозу для нашої демократії».

В іншому дописі Трамп указав, що має високі рейтинги підтримки, не уточнивши, однак, на які дані посилається.

«За винятком того, що пишуть і транслюють у фейкових новинах, я зараз маю найвищі рейтинги, які коли-небудь мав - деякі з них понад 60% і навіть вище 70%», - написав він.