Фінансові новини
- |
- 25.08.25
- |
- 11:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп хоче позбавити ліцензій два телеканали, які його критикують
10:49 25.08.2025 |
Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.
За словами глави Білого дому, незважаючи на його «дуже високу популярність і, на думку багатьох, одні з найкращих 8 місяців в історії президентства, фейкові новини ABC & NBC - дві найгірші та найупередженіші мережі в історії», подають про нього «97% негативних матеріалів».
«Якщо це так, то вони є просто рукою Демократичної партії і, на думку багатьох, Федеральна комісія зі зв'язку повинна позбавити їх ліцензій, - зазначив президент США. - Я повністю підтримую це, бо вони настільки упереджені й неправдиві, що становлять реальну загрозу для нашої демократії».
В іншому дописі Трамп указав, що має високі рейтинги підтримки, не уточнивши, однак, на які дані посилається.
«За винятком того, що пишуть і транслюють у фейкових новинах, я зараз маю найвищі рейтинги, які коли-небудь мав - деякі з них понад 60% і навіть вище 70%», - написав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
ТОП-НОВИНИ
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
|Норвегія та Німеччина профінансують закупівлю двох систем Patriot для України
|WSJ: у Трампа схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM
|Допомога НАТО Україні сягне 50 мільярдів доларів у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп зупинив будівництво майже готового офшорного вітропарку данської Ørsted у США
|Референдум на Тайвані щодо перезапуску АЕС провалився
|Трамп хоче позбавити ліцензій два телеканали, які його критикують
|Венс очікує, що війна в Україні закінчиться протягом шести місяців
|Віцепрезидент США Венс допускає долучення РФ до обговорення гарантій безпеки
|Венс вважає, що росіяни вперше пішли на «значні поступки» США у питанні війни
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT