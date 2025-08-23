Трамп похвалився фото, яке йому надіслав Путін з їхньої зустрічі на Алясці

Президент США Дональд Трамп похвалився, що російський очільник Путін надіслав йому фотографію їхньої зустрічі на Алясці.

Як передає власкор Укрінформу, Трамп продемонстрував знімок у пʼятницю в Овальному кабінеті під час розмови з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. На зустрічі було оголошено, що жеребкування Чемпіонату світу відбудеться в Центрі Кеннеді в грудні.

Трамп зазирнув у шухляду свого столу й витягнув фотографію.

«Мені щойно надіслав фотографію хтось, хто дуже сильно хоче бути тут. Він дуже поважав мене і нашу країну, але не дуже поважав інших», - сказав Трамп.

Далі додав: «Це людина на ім'я Владімір Путін».

За словами президента, він вірить, що приїзд Путін на заходи, повʼязані з чемпіонатом, залежать від подальших подій.

«Він може приїхати, а може і не приїхати, залежно від того, що станеться. У нас багато чого може статися протягом наступних кількох тижнів», - сказав глава Білого дому.

«Це було дуже мило, що її надіслали мені», - вказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно подальших дій, він зазначив, що адміністрація розглядає різні варіанти реакції на російську війну проти України, включно з масштабними санкціями, тарифами або комбінацією цих заходів.

«Я дізнаюся за два тижні, що я збираюся робити, - вкотре повторив він. - Це буде дуже важливе рішення - чи це будуть масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи і те, і інше, або ж ми нічого не робитимемо і скажемо: це ваша війна».

Він традиційно підкреслив, що «цього б ніколи не сталося», якби він був президентом.

«Це сталося через дурних людей, які воювали, воювали... І Владімір знав... 100 відсотків цього не сталося б», - вказав Трамп.

Він висловив жаль з приводу втрат на війні.

«Подумайте: ви - батьки, а ваш син іде, росіянин чи українець, служити, ви махаєте йому рукою, гарний хлопець, коротка зачіска, він хоче бути солдатом. А в перший тиждень йому зносить голову», - сказав Трамп.

Президент навів приклад інших конфліктів, у врегулюванні яких він нібито брав участь.

«Я вирішив конфлікт у Конго, який тривав 31 рік... Людям відрубували голови мачете. Але ми підписали угоду в Білому домі. Це було дивовижно... Люди не могли повірити, що нам це вдалося», - розповів Трамп.