У Туреччині розпочали будівництво залізничної лінії в рамках «Зангезурського коридору»

У Туреччині розпочали будівництво залізничної лінії в рамках «Зангезурського коридору»

 

У турецькій провінції Карс 22 серпня відбулася церемонія закладення фундаменту залізничної лінії Карс - Игдир - Аралик - Ділуджу, яка з'єднає Туреччину з Нахічеванською автономною республікою Азербайджану.

Новий маршрут має стати частиною «Зангезурського коридору» - так у Баку та Анкарі називають транспортний проєкт, покликаний зв'язати основну частину Азербайджану з Нахічеванню через територію Вірменії. Проєкт був активізований на початку серпня у Вашингтоні під назвою «Маршрут Трампа для міжнародного миру та процвітання» (TRIPP).

Залізниця на території Туреччини матиме довжину приблизно 224 кілометри. Пропускна спроможність лінії становитиме до 5,5 мільйона пасажирів та 15 мільйонів тонн вантажів на рік. Вартість будівництва оцінюється приблизно в 2,4 мільярда євро. Завершення проєкту очікується протягом чотирьох-п'яти років, орієнтовно до кінця 2029 року.

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдюлькадір Уралоглу, виступаючи на церемонії, підкреслив, що йдеться не лише про транспортне сполучення, а й про стратегічний крок, який зміцнить геополітичну роль Туреччини як ключового логістичного вузла між Азією та Європою. Він зазначив, що нова лінія дасть поштовх до розвитку східних регіонів країни, спростить експорт сільгосппродукції та промислової продукції, а також створить нові можливості для туризму.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган надіслав письмове звернення у зв'язку з церемонією закладення фундаменту залізничної лінії. Він заявив, що розширення залізничної мережі між Росією, Азербайджаном, Вірменією та Туреччиною вплине на регіональну торгівлю.

Наразі Азербайджан із Туреччиною пов'язує залізнична гілка Баку - Тбілісі - Карс, проте її завантаженість залишається мінімальною.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

