Фінансові новини
- |
- 23.08.25
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Туреччині розпочали будівництво залізничної лінії в рамках «Зангезурського коридору»
23:47 22.08.2025 |
У турецькій провінції Карс 22 серпня відбулася церемонія закладення фундаменту залізничної лінії Карс - Игдир - Аралик - Ділуджу, яка з'єднає Туреччину з Нахічеванською автономною республікою Азербайджану.
Новий маршрут має стати частиною «Зангезурського коридору» - так у Баку та Анкарі називають транспортний проєкт, покликаний зв'язати основну частину Азербайджану з Нахічеванню через територію Вірменії. Проєкт був активізований на початку серпня у Вашингтоні під назвою «Маршрут Трампа для міжнародного миру та процвітання» (TRIPP).
Залізниця на території Туреччини матиме довжину приблизно 224 кілометри. Пропускна спроможність лінії становитиме до 5,5 мільйона пасажирів та 15 мільйонів тонн вантажів на рік. Вартість будівництва оцінюється приблизно в 2,4 мільярда євро. Завершення проєкту очікується протягом чотирьох-п'яти років, орієнтовно до кінця 2029 року.
Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдюлькадір Уралоглу, виступаючи на церемонії, підкреслив, що йдеться не лише про транспортне сполучення, а й про стратегічний крок, який зміцнить геополітичну роль Туреччини як ключового логістичного вузла між Азією та Європою. Він зазначив, що нова лінія дасть поштовх до розвитку східних регіонів країни, спростить експорт сільгосппродукції та промислової продукції, а також створить нові можливості для туризму.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган надіслав письмове звернення у зв'язку з церемонією закладення фундаменту залізничної лінії. Він заявив, що розширення залізничної мережі між Росією, Азербайджаном, Вірменією та Туреччиною вплине на регіональну торгівлю.
Наразі Азербайджан із Туреччиною пов'язує залізнична гілка Баку - Тбілісі - Карс, проте її завантаженість залишається мінімальною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділив Україні 4 млрд євро підтримки напередодні Дня незалежності
|Українські дрони знову атакували найбільшу вузлову станцію нафтопроводу «Дружба», спалахнула пожежа
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп похвалився фото, яке йому надіслав Путін з їхньої зустрічі на Алясці
|Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін
|Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті
|Українець, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», відкидає звинувачення та відмовився від екстрадиції
|У Туреччині розпочали будівництво залізничної лінії в рамках «Зангезурського коридору»
|ЄС боїться домінування долара й пришвидшує створення крипто-євро
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT