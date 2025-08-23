Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС боїться домінування долара й пришвидшує створення крипто-євро

 

Чиновники ЄС активізують роботу над створенням цифрового євро після ухвалення у США закону про стейблкоїни, який посилив занепокоєння щодо конкурентоспроможності європейської цифрової валюти.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Минулого місяця Конгрес США ухвалив знаковий закон, що регулює ринок стейблкоїнів обсягом $288 млрд, на якому переважно домінує долар. Це стало результатом масштабного лобізму криптоіндустрії.

Стейблкоїни - це цифрові токени, прив'язані один до одного до національної валюти і забезпечені резервами, наприклад, державними облігаціями.

За словами учасників обговорень, після ухвалення так званого Genius Act чиновники ЄС почали "переглядати плани цифрового євро". Тепер вони розглядають можливість запуску його на публічних блокчейнах - таких як Ethereum або Solana, а не на приватних, як передбачалося раніше, через занепокоєння щодо конфіденційності.

Швидке ухвалення американського закону "налякало багатьох", зазначив один зі співрозмовників: "Вони кажуть: треба прискоритися, треба рухатися вперед".

Європейський центральний банк уже кілька років працює над можливістю створення цифрового євро, яке було б безкоштовним для використання в Єврозоні.

Прихильники проекту вважають, що така валюта забезпечить людям доступ до платежів, гарантованих центробанком, тоді як використання готівки скорочується, а також сприятиме глобальній ролі євро.

У ЄС побоюються, що нове американське законодавство може стимулювати подальше зростання популярності доларових токенів, і переконані, що цифрове євро необхідне для збереження домінування спільної валюти на континенті.

Член правління ЄЦБ П'єро Чіполлоне ще у квітні попереджав, що просування доларових стейблкоїнів загрожує фінансовій стабільності та стратегічній автономії Європи, оскільки може призвести до відтоку єврових депозитів до США та посилити роль долара в міжнародних платежах.

Тим часом американські криптокомпанії Circle і Tether уже випускають доларові стейблкоїни, а банки на кшталт Citi і JPMorgan Chase розглядають можливість запуску власних.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес