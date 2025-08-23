Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WP: з Пентагону звільнили керівника розвідувального управління

 

Міністр оборони США Піт Гегсет звільнив керівника розвідувального управління Пентагону генерал-лейтенанта Джеффрі Крузе, чиє відомство раніше скептично оцінило наслідки американських ударів по ядерних обʼєктах Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Washington Post із посиланням на два проінформовані джерела.

За даними WP, причиною для позбавлення Крузе посади стала "втрата довіри" - це загальне формулювання, яке очільник Пентагону використовував і раніше для звільнення посадовців і військових.

Розвідувальне управління Пентагону, яке очолював Крузе, у попередній оцінці американських ударів по Ірану у червні стверджувало, що вони відкинули іранську ядерну програму лише на кілька місяців.

Це різко контрастувало з публічними заявами Гегсета і президента США Дональда Трампа.

Крузе став останнім високопосадовцем оборонної сфери США, який позбувся посади після початку роботи адміністрації Трампа.

Масові звільнення торкнулись й інших відомств, зокрема Державного департаменту.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес