WP: з Пентагону звільнили керівника розвідувального управління
23:38 22.08.2025 |
Міністр оборони США Піт Гегсет звільнив керівника розвідувального управління Пентагону генерал-лейтенанта Джеффрі Крузе, чиє відомство раніше скептично оцінило наслідки американських ударів по ядерних обʼєктах Ірану.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Washington Post із посиланням на два проінформовані джерела.
За даними WP, причиною для позбавлення Крузе посади стала "втрата довіри" - це загальне формулювання, яке очільник Пентагону використовував і раніше для звільнення посадовців і військових.
Розвідувальне управління Пентагону, яке очолював Крузе, у попередній оцінці американських ударів по Ірану у червні стверджувало, що вони відкинули іранську ядерну програму лише на кілька місяців.
Це різко контрастувало з публічними заявами Гегсета і президента США Дональда Трампа.
Крузе став останнім високопосадовцем оборонної сфери США, який позбувся посади після початку роботи адміністрації Трампа.
Масові звільнення торкнулись й інших відомств, зокрема Державного департаменту.
