23.08.25
02:11
RSS
мапа сайту
Дали команду збивати ціни: бензин на біржових торгах у РФ різко здешевшав
23:25 22.08.2025 |
22 серпня середні гуртові ціни на бензин марок Аі-92, Аі-95 та літнє дизельне пальне різко знизилися на санкт-петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі після тривалого періоду зростання. За даними біржі, Аі-92 здешевшав на 1 429 руб. за тонну (-1,95%) - до 71 713 руб./т, Аі-95 - на 1 514 руб. (-1,86%) - до 79 886 руб./т, дизпальне - на 586 руб. (-0,95%) - до 61 324 руб./т.
Як повідомляє Reuters, трейдери пов'язують падіння з вказівкою, яку вертикально-інтегровані нафтокомпанії (ВІНК) отримали під час засідання штабу нафтопродуктозабезпечення, що його проводить віцепрем'єр алєксандр новак. Зі слів одного з учасників ринку, компаніям «дали команду збивати ціни», тому вони збільшили обсяги продажів і почали поступатися в ціні.
Інший трейдер зазначив, що на біржі реалізується паливо, яке планують виробити на саратовському й самарських НПЗ після їхнього повернення до роботи у вересні. Це так званий «випереджаючий продаж» - йдеться про паливо, якого ще немає і яке буде доступне не раніше ніж через 30-45 днів.
Раніше, станом на 15 серпня, ціни на Аі-92 зросли на 1 139 руб. (+1,61%), Аі-95 - на 1 182 руб. (+1,50%), дизпальне - на 1 877 руб. (+3,16%). Зростання тривало попри запроваджену владою рф заборону на експорт бензину, яку може бути продовжено на вересень.
Цього місяця кілька нафтопереробних заводів (НПЗ) рф зазнали атак БпЛА, зокрема новокуйбишевський, сизранський, саратовський НПЗ, рязанська НПК «роснєфті», волгоградський НПЗ «лукойлу», слов'янський та афіпський НПЗ.
