Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Федрезерву США натякнув на можливе зниження процентної ставки у вересні

 

Зміна балансу ризиків в економіці США може зажадати коригування грошово-кредитної політики (ГКП) Федеральною резервною системою (ФРС), заявив глава регулятора Джером Павелл під час виступу на щорічному економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі, де традиційно збираються глави провідних світових ЦБ.

"У короткостроковій перспективі інфляційні ризики швидше підвищувальні, а ризики для зайнятості - знижувальні, - зазначив він. - Це складна ситуація".

За такого конфлікту цілей так званого подвійного мандата ФРС (забезпечення цінової стабільності та максимально стійкої зайнятості - ІФ-У) принципи проведення грошово-кредитної політики вимагають забезпечити баланс цих цілей, заявив Павелл.

За його словами, стабільність рівня безробіття та інших індикаторів ринку праці дозволяють Федрезерву діяти обережно, розглядаючи зміни курсу ГКП.

"Проте, з огляду на обмежувальний характер політики, наш базовий прогноз і зміну балансу ризиків, може знадобитися коригування її курсу", - сказав Павелл, зазначивши також серйозне уповільнення інфляції порівняно з постпандемійними максимумами.

Водночас голова ФРС назвав інфляцію "дещо підвищеною" і звернув увагу на те, що зайнятість близька до максимальної.

"Ринок праці загалом здається збалансованим, але це цікавий баланс, зумовлений помітним охолодженням як пропозиції робочої сили, так і попиту на неї, - зазначив глава ЦБ. - Така незвичайна ситуація говорить про те, що знижувальні ризики для зайнятості зростають. І якщо ці ризики матеріалізуються, це може статися дуже швидко у формі різкого зростання кількості звільнень і підвищення безробіття".

Павелл також наголосив на зростанні цін на деякі групи товарів у зв'язку із запровадженими президентом США Дональдом Трампом імпортними митами.

"Вплив мит на споживчі ціни тепер очевидний, - сказав голова Федрезерву. - Ми очікуємо, що найближчими місяцями цей вплив наростатиме, водночас невизначеність щодо термінів і масштабів висока".

За його словами, в контексті ГКП важлива ймовірність суттєвого підвищення ризику "інфляційної проблеми, що зберігається" через обумовлене митами зростання цін.

"Розумний базовий сценарій передбачає, що вплив буде порівняно короткостроковим - разовий зсув рівня цін, - заявив Павелл. - Звичайно, "разовий" не означає "одноразовий". Вплив мит на ланцюжки поставок і дистриб'юторські мережі буде проявлятися, як і раніше, поступово".

Також можливо, що підвищувальний тиск на ціни з боку мит стимулює "більш довготривалу інфляційну динаміку, і цей ризик необхідно оцінити і контролювати", додав він.

Одночасно, говорячи про економіку США загалом, керівник центробанку відзначив її стійкість у контексті "масштабних змін економічної політики".

У ФРС немає заздалегідь заданого курсу грошово-кредитної політики, заявив Павелл.

"Члени Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) ухвалюватимуть відповідні рішення, виходячи лише з власної оцінки даних та їхніх наслідків для економічних перспектив і балансу ризиків, - сказав він. - Ми ніколи не відхилимося від цього підходу".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес