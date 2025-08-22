Фінансові новини
- 22.08.25
- 21:08
Глава Федрезерву США натякнув на можливе зниження процентної ставки у вересні
20:30 22.08.2025 |
Зміна балансу ризиків в економіці США може зажадати коригування грошово-кредитної політики (ГКП) Федеральною резервною системою (ФРС), заявив глава регулятора Джером Павелл під час виступу на щорічному економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі, де традиційно збираються глави провідних світових ЦБ.
"У короткостроковій перспективі інфляційні ризики швидше підвищувальні, а ризики для зайнятості - знижувальні, - зазначив він. - Це складна ситуація".
За такого конфлікту цілей так званого подвійного мандата ФРС (забезпечення цінової стабільності та максимально стійкої зайнятості - ІФ-У) принципи проведення грошово-кредитної політики вимагають забезпечити баланс цих цілей, заявив Павелл.
За його словами, стабільність рівня безробіття та інших індикаторів ринку праці дозволяють Федрезерву діяти обережно, розглядаючи зміни курсу ГКП.
"Проте, з огляду на обмежувальний характер політики, наш базовий прогноз і зміну балансу ризиків, може знадобитися коригування її курсу", - сказав Павелл, зазначивши також серйозне уповільнення інфляції порівняно з постпандемійними максимумами.
Водночас голова ФРС назвав інфляцію "дещо підвищеною" і звернув увагу на те, що зайнятість близька до максимальної.
"Ринок праці загалом здається збалансованим, але це цікавий баланс, зумовлений помітним охолодженням як пропозиції робочої сили, так і попиту на неї, - зазначив глава ЦБ. - Така незвичайна ситуація говорить про те, що знижувальні ризики для зайнятості зростають. І якщо ці ризики матеріалізуються, це може статися дуже швидко у формі різкого зростання кількості звільнень і підвищення безробіття".
Павелл також наголосив на зростанні цін на деякі групи товарів у зв'язку із запровадженими президентом США Дональдом Трампом імпортними митами.
"Вплив мит на споживчі ціни тепер очевидний, - сказав голова Федрезерву. - Ми очікуємо, що найближчими місяцями цей вплив наростатиме, водночас невизначеність щодо термінів і масштабів висока".
За його словами, в контексті ГКП важлива ймовірність суттєвого підвищення ризику "інфляційної проблеми, що зберігається" через обумовлене митами зростання цін.
"Розумний базовий сценарій передбачає, що вплив буде порівняно короткостроковим - разовий зсув рівня цін, - заявив Павелл. - Звичайно, "разовий" не означає "одноразовий". Вплив мит на ланцюжки поставок і дистриб'юторські мережі буде проявлятися, як і раніше, поступово".
Також можливо, що підвищувальний тиск на ціни з боку мит стимулює "більш довготривалу інфляційну динаміку, і цей ризик необхідно оцінити і контролювати", додав він.
Одночасно, говорячи про економіку США загалом, керівник центробанку відзначив її стійкість у контексті "масштабних змін економічної політики".
У ФРС немає заздалегідь заданого курсу грошово-кредитної політики, заявив Павелл.
"Члени Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) ухвалюватимуть відповідні рішення, виходячи лише з власної оцінки даних та їхніх наслідків для економічних перспектив і балансу ризиків, - сказав він. - Ми ніколи не відхилимося від цього підходу".
