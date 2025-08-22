Фінансові новини
- 22.08.25
- 21:08
- RSS
- мапа сайту
Індія заморозила $12,6 млн у справі проти Parimatch
18:32 22.08.2025 |
Індійське управління з боротьби з відмиванням коштів заморозило 110 мільйонів рупій ($12,6 млн) у справі, пов'язаній із букмекерським додатком Parimatch.
Про це пише Times of India.
Під час обшуків у 17 містах правоохоронці вилучили понад 1200 кредитних карток та десятки банківських рахунків, повідомляє Times of India.
Справу відкрили за законом про запобігання відмиванню коштів після скарги кіберполіції Мумбаї. За даними слідства, депозити клієнтів переводилися на рахунки підставних осіб, далі - у криптовалюту USDT або через агентів Domestic Money Transfer. Платформа генерувала близько $360 млн щороку.
Розслідування триває, і правоохоронці планують виявити повний ланцюг учасників, включно з міжнародними партнерами платформи, додає видання.
