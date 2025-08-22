Фінансові новини
Трампу «не хотілось би» бути присутнім на зустрічі Путіна й Зеленського
18:26 22.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп у пʼятницю заявив, що волів би не брати участі в потенційній зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.
Його слова наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".
На питання про перспективи зустрічі між лідерами України та Росії Трамп сказав: "Побачимо, чи Путін і Зеленський будуть працювати разом".
"Знаєте, вони неначе лід і полумʼя. Вони не дуже добре ладнають, з очевидних причин. Але подивимося. І тоді побачимо, чи доведеться мені бути там. Мені б не хотілось", - додав він.
Раніше у пʼятницю міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.
Президент США очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".
