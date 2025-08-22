Авторизация

У Ростовській області вже більш ніж добу палає атакований НПЗ

 

На Новошахтинському заводі нафтопродуктів у Ростовській області досі намагаються загасити пожежу після дронової атаки 21 серпня.

Про це пише Telegram-канал Astra.

У ніч проти 21 серпня в Новошахтинську чули численні вибухи: Сили безпілотних систем ЗСУ уразили одного з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні рф.

Цей НПЗ залучений до забезпечення російських збройних сил. Загальний об'єм резервуарів сягає понад 210 тисяч кубічних метрів.

Ані надзвичайники регіону, ані губернатор Ростовської області не коментували ситуацію на НПЗ 22 серпня.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Росія
 

